Осенью выйдет новый детский роман Джоан Роулинг «Рождественский поросенок»

Издательство «Азбука-Аттикус» выпустит на русском детскую книгу Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» (в оригинале — The Christmas Pig) 12 октября 2021 года.

Тогда же книга появится в продаже во всем мире.

По сюжету мальчик Джек в канун рождества потерял свою любимую детскую игрушку — Глупого поросенка. Но сочельник – ночь, когда все оживает, даже игрушки. Поэтому Джек вместе с новым товарищем по имени Рождественский поросенок отправляется в волшебное путешествие на поиски своего лучшего друга.

Книгу издадут в подарочном оформлении, с цветной обложкой, а также девятью черно-белыми разворотами и иллюстрациями художника Джима Филда («Коты, ахой!» и «Лев внутри»).

Увы, обложку романа пока не показали.