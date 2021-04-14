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    Новости

    Осенью выйдет новый детский роман Джоан Роулинг «Рождественский поросенок»

    14 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    14.04.2021
    478
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    Издательство «Азбука-Аттикус» выпустит на русском детскую книгу Джоан Роулинг «Рождественский поросенок» (в оригинале — The Christmas Pig) 12 октября 2021 года.

    Тогда же книга появится в продаже во всем мире.

    По сюжету мальчик Джек в канун рождества потерял свою любимую детскую игрушку — Глупого поросенка. Но сочельник – ночь, когда все оживает, даже игрушки. Поэтому Джек вместе с новым товарищем по имени Рождественский поросенок отправляется в волшебное путешествие на поиски своего лучшего друга.

    Книгу издадут в подарочном оформлении, с цветной обложкой, а также девятью черно-белыми разворотами и иллюстрациями художника Джима Филда («Коты, ахой!» и «Лев внутри»).

    Увы, обложку романа пока не показали.

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    Речь, конечно, об актере Рэйфе Файнсе.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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