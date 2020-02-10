В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар». Американская Академия проведёт её уже в 92 раз.

В этот раз фаворитами стали картины «Форд против Феррари», «1917», «Однажды… в Голливуде», «Джокер» и «Паразиты». Последняя картина взяла главную награду, всего забрав четыре статуэтки, в том числе и за лучший фильм на иностранном языке. Это первый иностранный фильм, который удостоился главной награды.

Кинофантастику в этом году обошли стороной даже в ряде технических наград: приз за лучшие визуальные эффекты ушёл картине военной драме Сэма Мендеса «1917». А статуэтку за лучший анимационный фильм взяла Disney с её «Историей игрушек 4» — к сожалению, «Клаус» остался ни с чем.

Трансляцию на русском языке показывал сервис «Окко». Она бесплатна, регистрация не требуется. Ведущими были Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

Среди особо запомнившихся моментов «Оскара» — многоязыковое выступление девяти певиц, которые исполнили песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультфильма «Холодное сердце 2». Среди них и наша Анна Бутурлина.

Лучший фильм

Лучший режиссёр

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
  • Пон Чжун-Хо («Паразиты»)

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Корпус Кристи» (Венесуэла)
  • «Страна мёда» (Северная Македония)
  • «Отверженные» (Франция)
  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Паразиты» (Южная Корея) 

Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)
  • Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво («Гарриэт»)
  • Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)
  • Рене Зельвегер («Джуди»)

Лучший актёр второго плана

  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)
  • Брэд Питт («Однажды… в Голливуде») 

Лучшая актриса второго плана

  • Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
  • Лора Дерн («Брачная история») 
  • Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
  • Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
  • Марго Робби («Скандал»)

Лучшая операторская работа

  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Маяк»
  • «1917» 
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Достать ножи»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо» 
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Два Папы»

Лучший анимационный фильм

Лучший саундтрек

  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

  • I Can’t Let You Throw Yourself Away из «Истории игрушек 4»
  • Love Me Again из «Рокетмэна»
  • I’m Standing With You из «Прорыва»
  • Into The Unknown из «Холодного сердца 2»
  • Stand Up из «Гарриэт»

Лучшие спецэффекты

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917» 
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

  • «Форд против Феррари» 
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший монтаж звука

  • «Форд против Феррари» 
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший звук

  • «К звёздам»
  • «Форд против Феррари»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучший дизайн костюмов

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды… в Голливуде»

Лучший грим и причёски

  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента: Владычица тьмы»
  • «1917»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший документальный фильм

  • «Американская фабрика»
  • «Пещера»
  • «На краю демократии»
  • «Для Самы»
  • «Страна мёда»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Дочь» (Dcera)
  • «Любовь к волосам» (Hair Love)
  • «Незабываемо» (Kitbull)
  • «Котбуль» (Memorable)
  • «Сестра» (Sister)

Лучший короткометражный фильм

  • «Братство»
  • «Футбольный клуб Нефты»
  • «Окно напротив»
  • «Сария»
  • «Сестра»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «В отсутствие» (In the Absence)
  • «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
  • «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)
  • «Иди, беги, Ча-ча» (Walk Run Cha-Cha)
  • «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

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