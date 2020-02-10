В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар». Американская Академия проведёт её уже в 92 раз.

В этот раз фаворитами стали картины «Форд против Феррари», «1917», «Однажды… в Голливуде», «Джокер» и «Паразиты». Последняя картина взяла главную награду, всего забрав четыре статуэтки, в том числе и за лучший фильм на иностранном языке. Это первый иностранный фильм, который удостоился главной награды.

Кинофантастику в этом году обошли стороной даже в ряде технических наград: приз за лучшие визуальные эффекты ушёл картине военной драме Сэма Мендеса «1917». А статуэтку за лучший анимационный фильм взяла Disney с её «Историей игрушек 4» — к сожалению, «Клаус» остался ни с чем.

Трансляцию на русском языке показывал сервис «Окко». Она бесплатна, регистрация не требуется. Ведущими были Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

Среди особо запомнившихся моментов «Оскара» — многоязыковое выступление девяти певиц, которые исполнили песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультфильма «Холодное сердце 2». Среди них и наша Анна Бутурлина.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Сэм Мендес («1917»)

Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)

Пон Чжун-Хо («Паразиты»)

Лучший фильм на иностранном языке

«Корпус Кристи» (Венесуэла)

«Страна мёда» (Северная Македония)

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Джонатан Прайс («Два Папы»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая женская роль

Синтия Эриво («Гарриэт»)

Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Рене Зельвегер («Джуди»)

Лучший актёр второго плана

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Энтони Хопкинс («Два Папы»)

Аль Пачино («Ирландец»)

Джо Пеши («Ирландец»)

Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)

Лора Дерн («Брачная история»)

Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)

Флоренс Пью («Маленькие женщины»)

Марго Робби («Скандал»)

Лучшая операторская работа

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Два Папы»

Лучший анимационный фильм

Лучший саундтрек

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away из «Истории игрушек 4»

Love Me Again из «Рокетмэна»

I’m Standing With You из «Прорыва»

Into The Unknown из «Холодного сердца 2»

Stand Up из «Гарриэт»

Лучшие спецэффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучший монтаж звука

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший звук

«К звёздам»

«Форд против Феррари»

«Джокер»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды… в Голливуде»

Лучший грим и причёски

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента: Владычица тьмы»

«1917»

Лучшая работа художника-постановщика

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды… в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для Самы»

«Страна мёда»

Лучший анимационный короткометражный фильм «Дочь» (Dcera)

«Любовь к волосам» (Hair Love)

«Незабываемо» (Kitbull)

«Котбуль» (Memorable)

«Сестра» (Sister)

Лучший короткометражный фильм

«Братство»

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Сария»

«Сестра»

Лучший короткометражный документальный фильм