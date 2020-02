В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар». Американская Академия проведёт её уже в 92 раз.

В этот раз фаворитами стали картины «Форд против Феррари», «1917», «Однажды… в Голливуде», «Джокер» и «Паразиты». Последняя картина взяла главную награду, всего забрав четыре статуэтки, в том числе и за лучший фильм на иностранном языке. Это первый иностранный фильм, который удостоился главной награды.

Кинофантастику в этом году обошли стороной даже в ряде технических наград: приз за лучшие визуальные эффекты ушёл картине военной драме Сэма Мендеса «1917». А статуэтку за лучший анимационный фильм взяла Disney с её «Историей игрушек 4» — к сожалению, «Клаус» остался ни с чем.

Трансляцию на русском языке показывал сервис «Окко». Она бесплатна, регистрация не требуется. Ведущими были Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.

Среди особо запомнившихся моментов «Оскара» — многоязыковое выступление девяти певиц, которые исполнили песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультфильма «Холодное сердце 2». Среди них и наша Анна Бутурлина.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020