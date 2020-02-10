В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Оскар». Американская Академия проведёт её уже в 92 раз.
В этот раз фаворитами стали картины «Форд против Феррари», «1917», «Однажды… в Голливуде», «Джокер» и «Паразиты». Последняя картина взяла главную награду, всего забрав четыре статуэтки, в том числе и за лучший фильм на иностранном языке. Это первый иностранный фильм, который удостоился главной награды.
Кинофантастику в этом году обошли стороной даже в ряде технических наград: приз за лучшие визуальные эффекты ушёл картине военной драме Сэма Мендеса «1917». А статуэтку за лучший анимационный фильм взяла Disney с её «Историей игрушек 4» — к сожалению, «Клаус» остался ни с чем.
Трансляцию на русском языке показывал сервис «Окко». Она бесплатна, регистрация не требуется. Ведущими были Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов.
Среди особо запомнившихся моментов «Оскара» — многоязыковое выступление девяти певиц, которые исполнили песню Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультфильма «Холодное сердце 2». Среди них и наша Анна Бутурлина.
.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS
— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Лучший фильм
- «Джокер»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Форд против Феррари»
- «Брачная история»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды… в Голливуде»
- «1917»
- «Паразиты»
Лучший режиссёр
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Тодд Филлипс («Джокер»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»)
- Пон Чжун-Хо («Паразиты»)
Лучший фильм на иностранном языке
- «Корпус Кристи» (Венесуэла)
- «Страна мёда» (Северная Македония)
- «Отверженные» (Франция)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Паразиты» (Южная Корея)
Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
- Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво («Гарриэт»)
- Скарлетт Йоханнсон («Брачная история»)
- Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
- Шарлиз Терон («Скандал»)
- Рене Зельвегер («Джуди»)
Лучший актёр второго плана
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
- Энтони Хопкинс («Два Папы»)
- Аль Пачино («Ирландец»)
- Джо Пеши («Ирландец»)
- Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана
- Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
- Лора Дерн («Брачная история»)
- Скарлетт Йоханнсон («Кролик Джоджо»)
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
- Марго Робби («Скандал»)
Лучшая операторская работа
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Маяк»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучший оригинальный сценарий
- «Достать ножи»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Два Папы»
Лучший анимационный фильм
- «Как приручить дракона 3»
- «Я потеряла своё тело»
- «Клаус»
- «Потерянное звено»
- «История игрушек 4»
Лучший саундтрек
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая песня
- I Can’t Let You Throw Yourself Away из «Истории игрушек 4»
- Love Me Again из «Рокетмэна»
- I’m Standing With You из «Прорыва»
- Into The Unknown из «Холодного сердца 2»
- Stand Up из «Гарриэт»
Лучшие спецэффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший монтаж
- «Форд против Феррари»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший монтаж звука
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший звук
- «К звёздам»
- «Форд против Феррари»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды… в Голливуде»
Лучший грим и причёски
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента: Владычица тьмы»
- «1917»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «1917»
- «Однажды… в Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший документальный фильм
- «Американская фабрика»
- «Пещера»
- «На краю демократии»
- «Для Самы»
- «Страна мёда»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Дочь» (Dcera)
- «Любовь к волосам» (Hair Love)
- «Незабываемо» (Kitbull)
- «Котбуль» (Memorable)
- «Сестра» (Sister)
Лучший короткометражный фильм
- «Братство»
- «Футбольный клуб Нефты»
- «Окно напротив»
- «Сария»
- «Сестра»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «В отсутствие» (In the Absence)
- «Жизнь захватывает меня» (Life Overtakes Me)
- «Супермен из Сент-Луиса» (St. Louis Superman)
- «Иди, беги, Ча-ча» (Walk Run Cha-Cha)
- «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)
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