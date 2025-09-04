КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
От ТАРДИС до телефона Nokia — лучшие корабли-базы в No Man's Sky

Дмитрий Кинский
4 сентября 13:27
18
1 минута на чтение
Недавно для No Man's Sky вышло очередное крупное обновление, в котором у игроков появилась возможность создавать огромные космические корабли-базы класса «корвет».
На фоне этого космическая песочница пробила онлайн в 98 тысяч игроков. Это лучший результат с момента релиза в 2016 году.
Фанатам очень понравился патч, потому что им предоставили небывалую свободу для творчества.
Так, игроки No Man's Sky создали мобильные базы в виде ТАРДИС, паровозика Томаса, Звездного разрушителя и даже Nokia. Последнюю работу геймдиректор Шон Мюррей прокомментировал словами «С каждым днем мы все дальше от бога».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

