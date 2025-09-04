От ТАРДИС до телефона Nokia — лучшие корабли-базы в No Man's Sky

Недавно для No Man's Sky вышло очередное крупное обновление, в котором у игроков появилась возможность создавать огромные космические корабли-базы класса «корвет».
На фоне этого космическая песочница пробила онлайн в 98 тысяч игроков. Это лучший результат с момента релиза в 2016 году.
Фанатам очень понравился патч, потому что им предоставили небывалую свободу для творчества.
Так, игроки No Man's Sky создали мобильные базы в виде ТАРДИС, паровозика Томаса, Звездного разрушителя и даже Nokia. Последнюю работу геймдиректор Шон Мюррей прокомментировал словами «С каждым днем мы все дальше от бога».
u/damagerlondon
u/AcoupleofIrishfolk
u/NutJugYT
u/AcoupleofIrishfolk
u/Tbags005
u/waycoolway
u/Responsible-Rip7295
u/OctavianSchaefer
u/KomebackKingYT
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.