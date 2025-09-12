Paramount хочет купить Warner Bros. Discovery

По данным The Wall Street Journal, Paramount Skydance собирается купить Warner Bros. Discovery.
Несмотря на то, что WBD планирует разделиться на два бизнеса в 2026 году (Warner Bros. — студии и стриминг, Discovery Globa — кабельное ТВ), Paramount нацелена на всю компанию.
Тогда Paramount Skydance получит такие активы, как HBO, CNN, DC Studios и Warner Bros. Pictures. Объединив Paramount+ с HBO Max, компания сможет эффективнее конкурировать с гигантами стриминга вроде Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.
Официально компания пока не делала предложение, поэтому сделка еще может сорваться. При этом акции WBD выросли на 30%, а акции Paramount — на 15%.
