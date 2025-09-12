КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
Новости

Paramount хочет купить Warner Bros. Discovery

Дмитрий Кинский
12 сентября 14:58
72
1 минута на чтение
По данным The Wall Street Journal, Paramount Skydance собирается купить Warner Bros. Discovery.
Несмотря на то, что WBD планирует разделиться на два бизнеса в 2026 году (Warner Bros. — студии и стриминг, Discovery Globa — кабельное ТВ), Paramount нацелена на всю компанию.
Тогда Paramount Skydance получит такие активы, как HBO, CNN, DC Studios и Warner Bros. Pictures. Объединив Paramount+ с HBO Max, компания сможет эффективнее конкурировать с гигантами стриминга вроде Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.
Официально компания пока не делала предложение, поэтому сделка еще может сорваться. При этом акции WBD выросли на 30%, а акции Paramount — на 15%.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новая Fire Emblem и Resident Evil Requiem — что показали на Nintendo Direct

Новости

Первый тизер сиквела «Братьев Супер Марио в кино»

Новости

Милош Бикович и Евгений Чебатков на первых фото фэнтези-сериала «Тайный город»
Сериал выйдет в 2026 году.

Новости

Новый трейлер «Буратино» с Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса
Премьера ожидается 1 января.

Новости

Генри Кавилл получил травму, съёмки нового «Горца» откладываются
Вероятно, до 2026 года.

Новости

Первые официальные изображения Доктора Дума, которого сыграет Роберт Дауни-младший (и намёк на Людей Икс)
Если честно, ничего особенного.

Новости

Сериал «Основание» продлили на 4 сезон с новыми шоураннерами
Его продлили в день выхода финала.

Новости

Hobby World анонсировала сразу два дополнения для настолки «Черная книга»

Новости

«Правильный шаг вперед для серии» — первые оценки Borderlands 4
Фанаты будут довольны, но не PC-версией.

Новости

Гейба Ньюэлла регулярно оскорбляют в чате Dota 2. Но он продолжает играть!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты