Paramount закрыла мультсериал «Истории Черепашек-ниндзя»

Paramount закрыла сразу два анимационных сериала — новую «Дашу-путешественницу» и «Истории Черепашек-ниндзя».

Это произошло сразу после реструктуризации на фоне слияния Paramount и Skydance.

При этом Paramount активно изучает возможность продажи этих сериалов третьим лицам. К примеру, ряд проектов Nickelodeon уже несколько лет доступен на Netflix.

Второй сезон «Истории Черепашек-ниндзя» выйдет на Paramount+ уже в декабре. А у четвертого сезона «Даши-путешественницы» пока нет даты премьеры.

