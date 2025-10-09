Похоже, финал «Очень странных дел» будет безумно длинным и дорогим

Финальный сезон мистического сериала «Очень странные дела» стартует уже 26 ноября 2025 года. Netflix стремится превратить его в целое событие. И хотя официально подробностей не разглашают, в прессе появляется информация, что эпизоды в этом сезоне необычайно длинные и дорогие в производстве.
Издание Puck.news утверждает, что эпизоды нового сезона будут полнометражными фильмами продолжительностью полтора-два часа. (Ранее шоураннер Мэтт Даффер утверждал, что таких эпизодов в сезоне только два — четвёртый и восьмой). И бюджет каждого из них сравним со среднего масштаба голливудским проектом вроде «Дэдпула» — 50-60 миллионов доларов. В сезоне 8 серий, так что общий бюджет сезона — где-то между 400 и 480 миллионов. Это масштабы уже не фильма, а целой киносерии. Даже удивительно вспоминать, что всё начиналось с камерной и локальной истории про детей в маленьком городке.
Выйдут серии в три захода: после первой порции 26 ноября продолжение будет 25 декабря, а затем 31 декабря.