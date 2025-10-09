Похоже, финал «Очень странных дел» будет безумно длинным и дорогим

Ранее шоураннер Мэтт Даффер утверждал, что таких эпизодов в сезоне только два — четвёртый и восьмой)

И бюджет каждого из них сравним со среднего масштаба голливудским проектом вроде «Дэдпула» — 50-60 миллионов доларов. В сезоне 8 серий, так что общий бюджет сезона — где-то между 400 и 480 миллионов. Это масштабы уже не фильма, а целой киносерии. Даже удивительно вспоминать, что всё начиналось с камерной и локальной истории про детей в маленьком городке.