Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Новости

Похоже, финал «Очень странных дел» будет безумно длинным и дорогим

Кот-император
9 октября 09:15
113
1 минута на чтение
Финальный сезон мистического сериала «Очень странные дела» стартует уже 26 ноября 2025 года. Netflix стремится превратить его в целое событие. И хотя официально подробностей не разглашают, в прессе появляется информация, что эпизоды в этом сезоне необычайно длинные и дорогие в производстве.
Издание Puck.news утверждает, что эпизоды нового сезона будут полнометражными фильмами продолжительностью полтора-два часа. (Ранее шоураннер Мэтт Даффер утверждал, что таких эпизодов в сезоне только два — четвёртый и восьмой). И бюджет каждого из них сравним со среднего масштаба голливудским проектом вроде «Дэдпула» — 50-60 миллионов доларов. В сезоне 8 серий, так что общий бюджет сезона — где-то между 400 и 480 миллионов. Это масштабы уже не фильма, а целой киносерии. Даже удивительно вспоминать, что всё начиналось с камерной и локальной истории про детей в маленьком городке.
Выйдут серии в три захода: после первой порции 26 ноября продолжение будет 25 декабря, а затем 31 декабря.

Артём Дубровский

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

