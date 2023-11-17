Похоже, саундтрек для Dragon Age: Dreadwolf напишут Ханс Циммер и Лорн Балф

В декабре выйдет саундтрек первых трех частей Dragon Age на виниле, однако некоторые покупатели раньше времени получили свои пластинки.

Выяснилось, что помимо уже известных композиций на виниле есть скрытый трек под названием D’read Koda, которое отсылает к Ужасному волку (или Dreadwolf — подзаголовок четвертой Dragon Age).

Но куда более интересно то, что ее написали Ханс Циммер («Интерстеллар») и Лорн Балф («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»), которые ранее никогда не работали над франшизой.

Вероятно, оба композитора займутся саундтреком Dragon Age: Dreadwolf, которая должна выйти в 2024 году.

Напомним, в конце 2022 года композитор Dragon Age: Inquisition Тревор Моррис объявил, что вместо него для работы над четвертой частью DA взяли Ханса Циммера. Тем не менее BioWare никак не комментировала эту информацию.

Сам Циммер ранее работал над заглавными темами для оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2 и не только.