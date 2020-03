17 марта издательство Marvel представило команду новых супергероев, которые войдут в состав фракции «Новые воины» (New Warriors). К классическим персонажам вроде Ночного громилы, Ярости, Спидбола и других должны присоединиться ещё пятеро молодых дарований. Как обещают авторы, старшие супергерои «поделятся мудростью» с новым поколением.

Вот только запуск пошёл не по плану — в соцсетях и в комментариях поклонники комиксов раскритиковали Marvel за новых персонажей. Многие читатели посчитали, что имена и описание героев вышли издевательскими по отношению к той социальной группе, которую они представляют.

О ком же речь? Знакомьтесь, молодое поколение «Новых воинов»:

Скринтайм (Screentime, такой термин означает время сессии за игрой/компьютером) — парень, одержимый мемами. Его мозг подключился к сети после того, как он надышался «экспериментальным интернет-газом» дедушки. Теперь он видит мир будто в аугментированной реальности и способен анализировать карты в реальном времени. А ещё умеет моментально гуглить.

B-Negative (Вторая отрицательная — по названию группы крови) — парень-гот-вампир, в организм которого во время некой незаконной процедуры попала кровь Майкла Морбиуса. Так герой получил силы живого вампира. А ещё он увлекается готической музыкой и популярной культурой 90-х и 00-х.

Trailblaizer (Первопроходчица) — обычный подросток, которая только начинает свой путь супергероини. Носит «магический рюкзак», который представляет собой карманное измерение. Из него можно доставать подходящие — или иногда случайные — предметы.

Близнецы Сноуфлейк («Снежинка») и Сейфспейс («Безопасное пространство») связаны друг с другом ментально. Они обладают взаимодополняемыми способностями — Сноуфлейк создаёт ледяные и острые снежинки, а Сейфспейс генерирует силовые поля.

Именно этот дуэт и вызвал множество противоречий. По задумке авторов, герои представляют собой отражение современной культуры, сами персонажи прекрасно о ней осведомлены и взяли прозвища как раз для того, чтобы показать, как обращают слабости в преимущества. А ещё Сноуфлейк — небинарная персона, которая использует местоимение «они».

Поклонники комиксов считают, что подобный ход со стороны авторов вышел чересчур «плоским». Например, дизайн близнецов противоречит идее, которой транслируют создатели персонажей.

Making them entirely indistinguishable except for traditionally gendered colours makes it obvious how we’re supposed to code them gender-wise.

Queer people of colour have been pushing boundaries of fashion, equal rights, and representation for years and you reduce them to this

— Archantael 🛡️ #SaveOurSisk 🏳️‍🌈 (@phoenixtheblade) March 18, 2020