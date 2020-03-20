17 марта издательство Marvel представило команду новых супергероев, которые войдут в состав фракции «Новые воины» (New Warriors). К классическим персонажам вроде Ночного громилы, Ярости, Спидбола и других должны присоединиться ещё пятеро молодых дарований. Как обещают авторы, старшие супергерои «поделятся мудростью» с новым поколением.

Вот только запуск пошёл не по плану — в соцсетях и в комментариях поклонники комиксов раскритиковали Marvel за новых персонажей. Многие читатели посчитали, что имена и описание героев вышли издевательскими по отношению к той социальной группе, которую они представляют.

О ком же речь? Знакомьтесь, молодое поколение «Новых воинов»:

Поклонники Marvel раскритиковали издательство за новых персонажей — Сейфспейс и Сноуфлейк 1

Скринтайм (Screentime, такой термин означает время сессии за игрой/компьютером) — парень, одержимый мемами. Его мозг подключился к сети после того, как он надышался «экспериментальным интернет-газом» дедушки. Теперь он видит мир будто в аугментированной реальности и способен анализировать карты в реальном времени. А ещё умеет моментально гуглить.

Поклонники Marvel раскритиковали издательство за новых персонажей — Сейфспейс и Сноуфлейк 2

B-Negative (Вторая отрицательная — по названию группы крови) — парень-гот-вампир, в организм которого во время некой незаконной процедуры попала кровь Майкла Морбиуса. Так герой получил силы живого вампира. А ещё он увлекается готической музыкой и популярной культурой 90-х и 00-х.

Поклонники Marvel раскритиковали издательство за новых персонажей — Сейфспейс и Сноуфлейк 3

 

 

Trailblaizer (Первопроходчица) — обычный подросток, которая только начинает свой путь супергероини. Носит «магический рюкзак», который представляет собой карманное измерение. Из него можно доставать подходящие — или иногда случайные — предметы.

Поклонники Marvel раскритиковали издательство за новых персонажей — Сейфспейс и Сноуфлейк 4

Близнецы Сноуфлейк («Снежинка») и Сейфспейс («Безопасное пространство»)  связаны друг с другом ментально. Они обладают взаимодополняемыми способностями — Сноуфлейк создаёт ледяные и острые снежинки, а Сейфспейс генерирует силовые поля.

Именно этот дуэт и вызвал множество противоречий. По задумке авторов, герои представляют собой отражение современной культуры, сами персонажи прекрасно о ней осведомлены и взяли прозвища как раз для того, чтобы показать, как обращают слабости в преимущества. А ещё Сноуфлейк — небинарная персона, которая использует местоимение «они».

Поклонники комиксов считают, что подобный ход со стороны авторов вышел чересчур «плоским». Например, дизайн близнецов противоречит идее, которой транслируют создатели персонажей.

Из-за того, что они отличаются только традиционными гендерными цветами, становится очевидно, что различать мы их можем только по половому признаку. 

«Цветные» квир-люди годами раздвигали границы моды, добивались равных прав и репрезентации, а вы преуменьшили их старания. 

Marvel ввела первого небинарного супергероя и назвала его… Снежинкой. Нет, это не шутка. / Это пародия. Этого не может быть. Не может быть, чтобы они сделали этих двух героев, не ожидая того, что люди будут смеяться над их невероятно глупой выходкой.

Зачем вообще называть первых небинарных персонажей Marvel Сноуфлейком и Сейфспейсом? Не уверена, намеренно ли это, но выглядит как насмешка. Я сперва посчитала, что это был чей-то авторский проект. 

Анонсирующий ролик, в котором сценарист Дэниел Киблсмит рассказывает о персонажах, собрал за несколько дней почти 400 тысяч просмотров. При этом на 2,4 тысячи лайков приходится 79 тысяч дизлайков.

Что можно сделать сверх того, чтобы ставить дизлайки? Не покупать комикс.

jeuri f.

То есть Сноуфлейк и Сейфпейс не видят негативных ассоциаций и, вместо этого, носят эти прозвища с честью? Не могу дождаться следующих супергероев из числа «Новых воинов» — Jackass и Dipshit (можно перевести примерно как «осёл» и «говнюк» — прим. МФ)

ItilayItshay

Это так грустно, что я даже посмеяться на этим не могу. У писателя какое-то психическое расстройство, это очень беспокоит.

John C

Первый выпуск New Warriors запланирован на 15 апреля. Второй должен выйти через месяц.

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