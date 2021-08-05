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    Новости

    Полиция будущего и дружба с роботом-собакой — вышел новый ролик от авторов «Русской кибердеревни»

    5 августа 2021
    05.08.2021
    1121
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    Создатели ролика про русскую кибердеревню опубликовали новое видео в том же юмористически-фантастическом формате.

    На этот раз в центре сюжета оказались два полицейских и робот-собака из города Старица, которые пытаются схватить (весьма честного!) преступника.

    Однако история не так проста. Вор, например, хочет сделать предложение своей девушке, а собака начальника полицейского отдела раньше была вполне себе настоящей.

    Постановщиком все так же выступает Сергей Васильев. Главные роли исполнили Александр Баринов, Егор Овчинников и Тимур Боканча.

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