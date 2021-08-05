Полиция будущего и дружба с роботом-собакой — вышел новый ролик от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню опубликовали новое видео в том же юмористически-фантастическом формате.

На этот раз в центре сюжета оказались два полицейских и робот-собака из города Старица, которые пытаются схватить (весьма честного!) преступника.

Однако история не так проста. Вор, например, хочет сделать предложение своей девушке, а собака начальника полицейского отдела раньше была вполне себе настоящей.

Постановщиком все так же выступает Сергей Васильев. Главные роли исполнили Александр Баринов, Егор Овчинников и Тимур Боканча.