Появились подробности о ролевой видеоигре Werewolf: the Apocalypse

На днях издательство Focus Home поделилось некоторыми подробностями о грядущей экшен-RPG Werewolf: the Apocalypse. Детали с мероприятия What’s Next de Focus передаёт портал GamePlaying.

Первое, что нужно знать — действие игры разворачивается в вымышленной вселенной World of Darkness. Поклонники настольных ролёвок знают её по одноимённой культовой серии игр. А многие геймеры помнят о двух «вампирских» видеоиграх: Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Vampire: The Masquerade — Redemption.

Werewolf: the Apocalypse перенесёт игроков в вымышленную версию США. Человечество теряет власть над миром, первые лица государств и корпораций — сплошь нелюди того или иного вида. Игрок возьмёт на себя роль оборотня, который сможет принимать три формы: человека, волка и зверя. Он окажется в центре борьбы между злом и добром на стороне последних. По сюжету, герою предстоит восстановить равновесие сил на Земле и остановить уничтожение мира.

Игроков ждёт открытый мир, но основной сюжет будет довольно линейным. Кроме неё, в игре достаточно побочных квестов, связанных с призраками и другими сверхъестественными существами. В облике волка можно будет охотиться на зверей, в облике человека — общаться с окружающими, а в облике зверя — сражаться с противниками. Позже игрок получит контроль над силой безумия — она позволит разрушать всё вокруг!

Кроме глобального квеста о спасении мира, игроков ждёт личная сюжетная линия, которая переплетается с основной.

Werewolf: the Apocalypse должна выйти в 2019 году на PC, Xbox One и PS4. Разработкой занимается студия Cyanide Studio, известная по дилогии Styx.