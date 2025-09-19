Появился трейлер экранизации «Сказки о царе Салтане»

«Атмосфера Кино» представила первый трейлер фильма «Сказка о царе Салтане», снятого по мотивам одноимённого произведения Пушкина. Режиссёром выступил Сарик Андреасян.
Картина расскажет о судьбе царевича Гвидона, которого вместе с матерью злобные завистницы заточают в бочку и бросают в море. Главные роли исполнили Алексей Онежен («Подростки. Первая любовь») и Павел Прилучный («Мажор»), сыгравший царя Салтана.
Премьера ожидается 12 февраля 2026 года.
