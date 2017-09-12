Не успели Disney объявить, что новым режиссёром IX эпизода «Звёздных войн» станет Джей Джей Абрамс, как почти тут же на полгода сдвинули дату премьеры фильма. Теперь картина выйдет 20 декабря 2019 года.
Star Wars: Episode IX is scheduled for release on December 20, 2019. pic.twitter.com/rDBqmuHX89
— Star Wars (@starwars) September 12, 2017
По всей видимости, студия решила не изменять себе — «Пробуждение Силы» и «Изгой-один» выходили каждый год в одно и то же время. «Последние джедаи» тоже запланированы на декабрь 2017. Похоже, зимние праздники неплохо сказываются на кассовых сборах.
В декабре 2019 запланирован выход трёх фильмов: «Властелины вселенной», «Притяжение 2» и «Чудо-женщина 2». Не исключено, что Пэтти Дженкис и Warner Bros. посчитают лучшим немного сдвинуть премьеру.
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