Не успели Disney объявить, что новым режиссёром IX эпизода «Звёздных войн» станет Джей Джей Абрамс, как почти тут же на полгода сдвинули дату премьеры фильма. Теперь картина выйдет 20 декабря 2019 года.

По всей видимости, студия решила не изменять себе — «Пробуждение Силы» и «Изгой-один» выходили каждый год в одно и то же время. «Последние джедаи» тоже запланированы на декабрь 2017. Похоже, зимние праздники неплохо сказываются на кассовых сборах.

В декабре 2019 запланирован выход трёх фильмов: «Властелины вселенной», «Притяжение 2» и «Чудо-женщина 2». Не исключено, что Пэтти Дженкис и Warner Bros. посчитают лучшим немного сдвинуть премьеру.

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Кот-редактор
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