Не успели Disney объявить, что новым режиссёром IX эпизода «Звёздных войн» станет Джей Джей Абрамс, как почти тут же на полгода сдвинули дату премьеры фильма. Теперь картина выйдет 20 декабря 2019 года.

Star Wars: Episode IX is scheduled for release on December 20, 2019. pic.twitter.com/rDBqmuHX89

— Star Wars (@starwars) September 12, 2017