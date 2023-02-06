Пятая серия The Last of Us выйдет в пятницу, 10 февраля

HBO выпустил тизер следующего, уже пятого эпизода The Last of Us. Ролик обещает больше чудовищных зомби и способов выживания.

График выхода немного сдвинули из-за Суперкубка, поэтому серия выйдет не в понедельник, а в пятницу.

А четвёртый эпизод уже доступен для просмотра. Вот несколько кадров из него: