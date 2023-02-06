Пятая серия The Last of Us выйдет в пятницу, 10 февраля

HBO выпустил тизер следующего, уже пятого эпизода The Last of Us. Ролик обещает больше чудовищных зомби и способов выживания.
График выхода немного сдвинули из-за Суперкубка, поэтому серия выйдет не в понедельник, а в пятницу.
А четвёртый эпизод уже доступен для просмотра. Вот несколько кадров из него:
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У третьей серии The Last of Us есть душераздирающая режиссерская версия
Дмитрий Кинский | 01.02.2023
Ее хронометраж составляет около 2 часов.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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