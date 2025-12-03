Пятый сезон «Очень странных дел» ворвался на Netflix с историческим рекордом





Контраст с прошлым запуском впечатляет. В 2022 году Netflix ещё измерял успех в часах просмотра, и старт четвёртого сезона тогда оценивался примерно в 22 млн просмотров. Теперь — более чем двукратный рост.





Журналисты отметили, что пятый сезон шоу наверняка войдёт в десятку самых популярных шоу от стримингового сервиса Netflix за всё время. Заключительные эпизоды «Очень странных дел» стартовали в ночь на 27 ноября — в этот день Netflix опубликовал четыре из восьми серий. Ещё три выйдут 26 декабря, а последняя — 1 января.



За первую неделю финальный сезон «Очень странных дел» собрал 59,6 млн просмотров, став самым успешным англоязычным релизом в истории платформы. В абсолютном зачёте его опережают лишь два сезона «Игры в кальмара».