«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США

В среду в Сенате США произошёл странный инцидент: сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди предупредил
, что употребление в пищу «радиоактивных» креветок из Walmart и Kroger может превратить людей в ксеноморфа из «Чужого».
На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало почти 45 тыс. упаковок креветок из крупных сетей магазинов из-за возможного заражения радиоактивным изотопом цезием-137.
Выступая на фоне распечатанного изображения ксеноморфа Кеннеди заявил: