Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

За что мы любим кинокомпанию A24 и её фильмы
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США

Андрей Квасков
5 сентября 14:38
81
1 минута на чтение
В среду в Сенате США произошёл странный инцидент: сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди предупредил, что употребление в пищу «радиоактивных» креветок из Walmart и Kroger может превратить людей в ксеноморфа из «Чужого».

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало почти 45 тыс. упаковок креветок из крупных сетей магазинов из-за возможного заражения радиоактивным изотопом цезием-137.

Выступая на фоне распечатанного изображения ксеноморфа Кеннеди заявил:
Джон Кеннеди
Вот так вы можете выглядеть, если съедите сырые замороженные креветки, которые поступают в США из других стран. Почему вы можете превратиться в Чужого? Потому что креветки радиоактивные. Это убьёт вас, даже если не превратит в Чужого — если съедите эту дрянь, гарантирую, у вас вырастет лишнее ухо.
В FDA заявили, что показатели цезия-137 оказались значительно ниже допустимых норм и не представляют немедленной угрозы для здоровья, но при регулярном воздействии со временем могут повысить риск развития рака.

Ксеноморфом, к счастью, никто не станет.

фото: X/@SenJohnKennedy

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
