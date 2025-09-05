«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США

Вот так вы можете выглядеть, если съедите сырые замороженные креветки, которые поступают в США из других стран. Почему вы можете превратиться в Чужого? Потому что креветки радиоактивные. Это убьёт вас, даже если не превратит в Чужого — если съедите эту дрянь, гарантирую, у вас вырастет лишнее ухо.