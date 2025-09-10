Райан Рейнолдс рассказал, кто слил в сеть тот ролик «Дэдпула», с которого всё началось

Актёр Райан Рейнолдс наконец признал то, о чём все давно подозревали. Тестовый ролик, с которого началась работа над фильмом «Дэдпул», нелегально слил в сеть не кто-нибудь, а он сам.
Этот компьютерный ролик был снят режиссёром Тимом Миллером в 2012 году, чтобы убедить студию Fox в перспективности сольного фильма про Дэдпула. Руководители студии всё ещё сомневались и, по словам Рейнолдса, «ничего с этим не делали». Но когда ролик попал в сеть в 2014 году, он вызвал ажиотаж и получил много положительных отзывов. Это убедило высоких начальников, и фильм запустили в производство.
Райан признаёт, что очень рисковал, сливая конфиденциальную информацию, но результат того стоил:
Райан Рейнолдс
Какой-то козёл слил видео в сеть, и я сказал, глядя на этого типа в зеркале, чистя зубы: «Чел, что ты натворил? Тебя за это по закону могут наказать!» Но интернет заставил студию заявить: «Мы снимем этот фильм», и через 24 часа ему дали зелёный свет.
Да, я немножко сжульничал, но думаю, я нащупал то, что заинтересует людей. И я благодарен себе, что послушался своего инстинкта, и что сделал неправое дело в тот момент.
