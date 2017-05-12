Как сообщает Buzzfeed, Джоан Роулинг обратилась в полицию с заявлением, что у неё украли приквел «Гарри Поттера», написанный на обеих сторонах открытки формата А5. Этот рукописный текст существует в единственном экземпляре: он был создан в 2008 году специально для  аукциона, где ушёл за 25 тысяч фунтов. Деньги получила организация English Pen, которая ратует за свободу слова для писателей во всём мире.

Дом в Бирмингеме, где хранился текст, на днях обворовали и в числе прочего унесли открытку. Полиция обратилась ко всем фанатам «Гарри Поттера» с просьбой найти её.

Купить такую уникальную вещь могут только истинные фанаты Гарри Поттера. Мы призываем всех, кто видел или кому предлагали этот артефакт для покупки, обратиться в полицию.
Констебль Пол Джонси

Позже к просьбам присоединилась и сама писательница.

Пожалуйста, не покупайте её, если вам её предложат. Этот рассказ продали с аукциона в пользу English Pen, купив его, автор поддержал свободу писателей.

Действие приквела происходит за несколько лет до рождения Гарри Поттера. В нём Джеймс Поттер и Сириус Блэк удирают от магловской полиции — сперва на мотоцикле, а потом на мётлах.

 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.