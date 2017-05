Как сообщает Buzzfeed, Джоан Роулинг обратилась в полицию с заявлением, что у неё украли приквел «Гарри Поттера», написанный на обеих сторонах открытки формата А5. Этот рукописный текст существует в единственном экземпляре: он был создан в 2008 году специально для аукциона, где ушёл за 25 тысяч фунтов. Деньги получила организация English Pen, которая ратует за свободу слова для писателей во всём мире.

Дом в Бирмингеме, где хранился текст, на днях обворовали и в числе прочего унесли открытку. Полиция обратилась ко всем фанатам «Гарри Поттера» с просьбой найти её.

Позже к просьбам присоединилась и сама писательница.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 12, 2017