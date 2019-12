16 декабря в Голливуде состоялась мировая премьера девятого эпизода «Звёздных войн», которую посетили гости, критики, актёры и прочие знаменитости, связанные с сагой.

Первые отзывы, как это часто бывает, полны восторгов, но передают общую картину. Зрители сходятся во мнении, что Абрамсу, при всех недостатках картины, удалось показать грандиозное зрелище, завершающее сагу о Скайуокерах.

#StarWars #TheRiseOfSkywalker…OH MY GOD! I am absolutely blown away! I’ve never been so satisfied by a film. This is the end of an era and a franchise that has defined my life and this did it justice in a way I didn’t imagine it could. You WILL cry…. pic.twitter.com/Jfx5bzdZOO — Jenna Bûche de Noël (@JennaBusch) December 17, 2019

О боже, я совершенно потрясена! Никогда ещё не была так довольна фильмом. Это конец эры и франшизы, которая определила мою жизнь. Финал вышел заслуженным, таким, что я и представить не могла. Вы будете рыдать…

Review of #RiseOfSkywalker is….not coming til Wednesday. But it will be a good one! An ultimately satisfying and moving conclusion to the trio of trilogies. This is the ending Star Wars deserves — Gady Epstein (@gadyepstein) December 17, 2019

Обзора «Звёздных войн» не будет до… среды. Но это было здорово! Более чем удовлетворительный и трогательный финал трёх трилогий. Это концовка, которую «Звёздные войны» заслуживают.

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER is certainly the most convoluted Star Wars. There is a lot I liked, but the first half gets so bogged down with exposition and new plot and doodads and beacons and transmitters, it feels like it should have been three movies on its own. — Mike Ryan (@mikeryan) December 17, 2019

«Скайуокер. Восход» — это определённо самый запутанный фильм «Звёздных войн». Большая часть мне понравилась, но первая половина настолько увязла в экспозиции, долгом развитии сюжета, каких-то гаджетах, трансмиттерах и маячках, что мне показалось, будто тут должно быть три фильма.

Just got done watching #StarWars #RiseOfSkywalker and all I can say is wow. WOW and WOW. It pays homage to all of the films and does a great job of wrapping up this epic story. Phenomenal in every way. — Xilla Valentine (@BlogXilla) December 17, 2019

Только что посмотрел «Скайуокер.Восход», и всё, что я хочу сказать — «вау». Вау и ВАУ! Картина отсылает ко всем фильмам и великолепно справляется с завершением эпической истории. Феноменально по всем фронтам.

https://twitter.com/rob_keyes/status/1206821214502752256

Только что вышел с сеанса «Скайуокер. Восход». Это оправдывающий ожидания и масштабный финал всей саги. Фильм так или иначе затрагивает изъяны, проблемных героев и нераскрытые тайны из «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев». В «Восходе» происходит куча всего, что упаковано в один фильм, картина не тратит зря время. Это словно два фильма «Звёздных войн» в одном. В качестве бонуса — куча фан-сервиса.

Also, I can confirm there is queer representation in #StarWars #TheRiseofSkywalker. It lasts maybe two seconds, and you may miss it entirely. Welp. — Adam B. Vary (@adambvary) December 17, 2019

Мне нужно время, чтобы переварить «Скайуокер. Восход». В фильме так много… фильмов. Лучшие моменты — наиболее тихие и человечные. Впрочем, мне надо немного поразмыслить над этим. К слову, могу подтвердить репрезентацию ЛГБТ-персонажей в фильме, длится этот момент секунды две, вы можете его пропустить.

When people talk about #StarWars , they talk about their childhoods. Their best memories. The people they loved and shared it with.#TheRiseOfSkywalker brings back all those feelings. And then some. I absolutely loved it. And now I feel … pic.twitter.com/5wkQh6v97G — Anthony Breznican (@Breznican) December 17, 2019

Когда люди говорят о «Звёздных войнах», они говорят о своём детстве. О лучших воспоминаниях. Людям они нравятся, и они любят ими делиться. «Скайуокер. Восход» возвращает все эти ощущения. И привносит кое-что ещё. И это мне нравится совершенно точно. И теперь я ощущаю…

It isn’t a perfect movie and I’m sure I’ll find plenty to nitpick in the days and weeks ahead but right now I’m grinning from ear to ear. #StarWars #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/mPpg7Q74al — Dan Casey (@DanCasey) December 17, 2019

Всё, что я могу сказать — «вау». В «Скайуокере: Восход» происходит много всего: пугающего, дарящего надежду, жестокого и непристойного. А ещё — много правильного фан-сервиса всех мастей. Но самое главное, это подходящее окончание невероятной саги, длившейся 40 лет.

В российский прокат картина выходит 19 декабря.