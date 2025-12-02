Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Портрет Бога»

Режиссером выступит ее создатель Дилан Кларк. Он же написал сценарий месте с Джо Руссо. Права на прокат получила Universsal Pictures.
В центре сюжета религиозная девушка, которая находит ответ на вопрос: «Как выглядит Бог?». Героиня готовит презентацию о картине под названием «Портрет Бога» — одним она кажется полностью черной, а другие видят в этой черноте человека.
Даты выхода пока нет.
