«Семерка Блейка» получит перезапуск

Номинированный на премию «Эмми» режиссер The Last of Us от HBO Питер Хор снимет перезапуск культового британского научно-фантастического сериала «Семерка Блейка».
За производство будет отвечать основанная им продюсерская компания Multitude Productions, специализирующаяся на жанровых проектах.
Коллега Хора, продюсер Мэттью Буш, хочет, чтобы грядущий сериал попал на BBC. Также, вероятно, он будет искать финансирование у американских стриминговых сервисов и европейских компаний вроде RTL.
Оригинальный сериал создал Терри Нейшен, внесший огромный вклад в развитие «Доктора Кто» и придумавший далеков. По сюжету политический диссидент Рой Блейк вместе с небольшой группой повстанцев противостоит силам тоталитарной Терранской Федерации, которая правит Землей и многими другими колонизированными планетами.
