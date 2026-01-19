КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Классика

«Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Новости

«Семерка Блейка» получит перезапуск

Дмитрий Кинский
19 января 19:00
1 минута на чтение
Номинированный на премию «Эмми» режиссер The Last of Us от HBO Питер Хор снимет перезапуск культового британского научно-фантастического сериала «Семерка Блейка».
За производство будет отвечать основанная им продюсерская компания Multitude Productions, специализирующаяся на жанровых проектах.
Коллега Хора, продюсер Мэттью Буш, хочет, чтобы грядущий сериал попал на BBC. Также, вероятно, он будет искать финансирование у американских стриминговых сервисов и европейских компаний вроде RTL.
Оригинальный сериал создал Терри Нейшен, внесший огромный вклад в развитие «Доктора Кто» и придумавший далеков. По сюжету политический диссидент Рой Блейк вместе с небольшой группой повстанцев противостоит силам тоталитарной Терранской Федерации, которая правит Землей и многими другими колонизированными планетами.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Супермена: Человек завтрашнего дня» снимет оператор «Сегуна»

Новости

Слух: Дуэйн Джонсон может вернуться к роли Царя скорпионов в новой «Мумии»
Пока речь идет о камео персонажа.

Новости

«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Голливуда
И девятым в истории кино.

Новости

Финальные трейлеры, промокоды и баннеры Arknights: Endfield

Новости

Amazon работает над реалити-шоу Fallout Shelter

Новости

Трейлер средневекового хоррора «Ужасный» с Китом Харингтоном и Софи Тернер

Новости

Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm. «Звёздные войны» теперь в руках Филони
Долгожданная рокировка свершилась.

Новости

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена
«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Новости

Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру»

Новости

«Вы обязаны отпустить Василису» — трейлер «Царевны-лягушки 2»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты