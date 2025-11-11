КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
Жизнь Уиллема Дефо: между Христом и «Антихристом»
Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Сериал по «V — значит вендетта» создают Ганн и Джексон

Кот-император
11 ноября 09:29
220
2 минуты на чтение
Графический роман Алана Мура «V — значит вендетта» получит новую экранизацию — в виде сериала. Об этом сообщает Variety; сами участники съёмок пока этого не подтвердили и не опровергли.

Согласно Variety, сценарий пишет Пит Джексон, сценарист драмы Somewhere Boy (не путать с Питером Джексоном, который «Властелин колец»). Исполнительными продюсерами станут Джеймс Ганн и Питер Сафран, лидеры DC Studios. Это, впрочем, не значит, что кто-то из них будет лично руководить сериалом; просто импринт Vertigo, под которым издавалась «Вендетта», принадлежит всё тому же DC. Выйти сериал должен на HBO.
«V — значит вендетта» — антиутопия, в которой после ядерной войны к власти в Британии пришли англосаксонские фашисты. Тех, чья раса или религия отличаются от официальных, отправляют в концлагеря, а за остальными ведётся слежка. С диктатурой борется анархист в маске, называющий себя просто V. Он носит маску Гая Фокса и старинный плащ.
У «Вендетты» уже есть экранизация 2006 года от Джеймса Мактига, после котрой маска главного героя прославилась на весь мир и стала «маской анонимуса», символом протестов. Однако эта экранизация заметно смягчает оригинал и представляет V более либеральным, а не радикальным борцом. Возможно, новая версия окажется ближе к комиксу.

Был ещё такой проект:

СМИ: комикс «V — значит вендетта» экранизируют в виде сериала

Кот-император

05.10.2017

6097

Адаптацией займётся британский канал Channel 4, который запустил «Чёрное зеркало» и «Электрические сны Филипа К. Дика».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

