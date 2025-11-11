Сериал по «V — значит вендетта» создают Ганн и Джексон





Согласно Variety, сценарий пишет Пит Джексон, сценарист драмы Somewhere Boy (не путать с Питером Джексоном, который «Властелин колец»). Исполнительными продюсерами станут Джеймс Ганн и Питер Сафран, лидеры DC Studios. Это, впрочем, не значит, что кто-то из них будет лично руководить сериалом; просто импринт Vertigo, под которым издавалась «Вендетта», принадлежит всё тому же DC. Выйти сериал должен на HBO.