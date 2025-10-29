Нет, Сестры Вачовски не предлагали Хидео Кодзиме сделать игру по «Матрице»

Вечером я посетил премьерный показ и вечеринку, где также встретил Джоэла Сильвера. Даже тогда не было никаких упоминаний о предложении. В то время я был очень занят MGS2 и, вероятно, не смог бы сразу принять предложение. Но если бы кто-то мне сказал, возможно, был бы способ это осуществить.

За все эти 26 лет никто никогда не говорил мне, что такой разговор имел место. В то время мы были взаимными поклонниками [с Вачовски] и обменивались электронными письмами. «Матрица» еще не вышла в Японии, но я уже посмотрел ее в кинотеатрах США и на предварительном показе. Когда Вачовски приехали в Японию для промоушена, я, по-моему, встретился с ними три раза. Утром у нас было интервью Famitsu в Синдзюку — в тот раз к нам присоединился Джефф Дэрроу.