Нет, Сестры Вачовски не предлагали Хидео Кодзиме сделать игру по «Матрице»

Андрей Квасков
29 октября 14:10
142
1 минута на чтение
В конце 90-х, на пике успеха первой «Матрицы», Лана и Лилли Вачовски задумали создать видеоигру по своей вселенной — и обратились не к кому-нибудь, а к самому Хидео Кодзиме. Однако Konami, по слухам, пресекла эту инициативу на корню.
По крайней мере об этом заявил Кристофер Бергстрессер, бывший вице-президент по лицензированию из Konami.
Кристофер Бергстрессер
Они пришли в штаб-квартиру с концепт-художником и прямо спросили: «Мы хотим, чтобы вы сделали игру по «Матрице». Вы согласны?» Кадзуми Китауэ [топ-менеджер] выслушал перевод и холодно ответил: «Нет». Зато мы сходили на японскую премьеру и афтепати.
Правда, сам Кодзима ничего не слышал про это предложение.
За все эти 26 лет никто никогда не говорил мне, что такой разговор имел место. В то время мы были взаимными поклонниками [с Вачовски] и обменивались электронными письмами. «Матрица» еще не вышла в Японии, но я уже посмотрел ее в кинотеатрах США и на предварительном показе. Когда Вачовски приехали в Японию для промоушена, я, по-моему, встретился с ними три раза. Утром у нас было интервью Famitsu в Синдзюку — в тот раз к нам присоединился Джефф Дэрроу.
Вечером я посетил премьерный показ и вечеринку, где также встретил Джоэла Сильвера. Даже тогда не было никаких упоминаний о предложении. В то время я был очень занят MGS2 и, вероятно, не смог бы сразу принять предложение. Но если бы кто-то мне сказал, возможно, был бы способ это осуществить.
В итоге мир увидел другие игры по «Матрице» — Enter the Matrix (2003), Path of Neo (2005) и The Matrix Online. А в 2021 году Epic Games показала, каким могла бы быть цифровая реальность, в технодемке The Matrix Awakens на Unreal Engine 5.

Андрей Квасков
