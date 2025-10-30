Шоураннер «Ведьмака» о критике сериала: «Никто у вас не отнимает книги и игры»

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт-Хиссрик рассказала, что сериал не повторит судьбы «Игры престолов», потому что авторы с самого начала знали, чем закончится сериал.
Думаю, нам повезло, потому что я с самого начала сказала: «Мы не будем выходить за рамки книг». Финал всегда давит, но для нас он стал огромным праздником, ведь мы смогли добраться до него. Немногим сериалам удается этого достичь. <...> Все ждали, что в конце будет очень грустно, но мы были в восторге, потому что мы сделали это.
Расхождение сериала с книгами Анджея Сапковского шоураннер связала с тем, что в один сезон невозможно уместить все события.
Есть фанаты книг, есть фанаты игр, а есть фанаты «Ведьмака», которые ничего не знали об этом мире до сериала. Мы не можем целиться в одну аудиторию. Мы должны помнить, что мы делаем сериал. Это отличается от любой другой формы медиа. У нас есть восемь часов в каждом сезоне, чтобы рассказать истории. И мы никогда не сможем рассказать все, что написано в книгах.
Также Лорен считает, что для адаптации необходимы изменения.
Первый сезон — идеальный пример. Конечно, мы опирались на две книги, но не получится просто рассказать две несвязанные между собой истории в одном сезоне. Их нужно сплести воедино. Нужно понять, как герои оказываются там, где им суждено быть.
А если кому-то не нравится сериал, то у фанатов все еще есть книги и игры от CD Projekt RED.
Я много говорила с автором и фанатами о том, что книги все еще существуют. Никто у вас не отнимает книги. Никто не отнимает игры. Думаю, у каждого может быть своя версия «Ведьмака». Эта — наша.
