Шоураннер «Ведьмака» о критике сериала: «Никто у вас не отнимает книги и игры»

Думаю, нам повезло, потому что я с самого начала сказала: «Мы не будем выходить за рамки книг». Финал всегда давит, но для нас он стал огромным праздником, ведь мы смогли добраться до него. Немногим сериалам удается этого достичь. <...> Все ждали, что в конце будет очень грустно, но мы были в восторге, потому что мы сделали это.