Сидни Суини в самом деле сыграет Женщину-паука в «Мадам Паутине»

Звезда «Эйфории» Сидни Суини в большом материале Variety подтвердила, что исполнит роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина».
Ранее об этом рассказывали инсайдеры. При этом Sony официально не подтверждала эту информацию.
По словам актрисы, она накупила комиксов с персонажем и принялась их читать, как только ее взяли на роль.
Также Суини отметила, что картина будет отличаться от супергеройских блокбастеров, к которым уже привыкли зрители.
Премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.