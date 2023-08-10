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    Новости

    Сидни Суини в самом деле сыграет Женщину-паука в «Мадам Паутине»

    10 августа 2023
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    10.08.2023
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    Звезда «Эйфории» Сидни Суини в большом материале Variety подтвердила, что исполнит роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина».

    Ранее об этом рассказывали инсайдеры. При этом Sony официально не подтверждала эту информацию.

    По словам актрисы, она накупила комиксов с персонажем и принялась их читать, как только ее взяли на роль.

    Также Суини отметила, что картина будет отличаться от супергеройских блокбастеров, к которым уже привыкли зрители.

    Премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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