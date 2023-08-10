Сидни Суини в самом деле сыграет Женщину-паука в «Мадам Паутине»

Звезда «Эйфории» Сидни Суини в большом материале Variety подтвердила, что исполнит роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина».

Ранее об этом рассказывали инсайдеры. При этом Sony официально не подтверждала эту информацию.

По словам актрисы, она накупила комиксов с персонажем и принялась их читать, как только ее взяли на роль.

Также Суини отметила, что картина будет отличаться от супергеройских блокбастеров, к которым уже привыкли зрители.

Премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.