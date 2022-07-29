Сиквел «Лары Крофт» отменили, а сама франшиза продается

По данным The Hollywood Reporter, MGM из-за сделки с Amazon лишилась прав на Tomb Raider, которые принадлежали ей в течение последних 9 лет.
Сейчас многие крупные голливудские студии и стриминговые сервисы участвуют в торгах и бьются за франшизу.
Из-за «войны за IP» производство сиквела «Лары Крофт» 2018 года отменили, а на главную роль новый владелец найдет другую актрису вместо Алисии Викандер.
Когда закончатся торги, пока непонятно.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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