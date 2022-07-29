Сиквел «Лары Крофт» отменили, а сама франшиза продается

По данным The Hollywood Reporter, MGM из-за сделки с Amazon лишилась прав на Tomb Raider, которые принадлежали ей в течение последних 9 лет.

Сейчас многие крупные голливудские студии и стриминговые сервисы участвуют в торгах и бьются за франшизу.

Из-за «войны за IP» производство сиквела «Лары Крофт» 2018 года отменили, а на главную роль новый владелец найдет другую актрису вместо Алисии Викандер.

Когда закончатся торги, пока непонятно.