Silent Hill f: первые отзывы критиков. «Вот такой страх преследует меня»

Путешествие Хинако в Silent Hill f сурово, прекрасно и шикарно. Для того, кто, как я, играл в сурвайвал-хорроры десятилетиями, Silent Hill f — ровно то, чего я хочу от современного представителя жанра. Тут есть сложные головоломки, жуткие чудовища и гора возможностей для повторного прохождения. Silent Hill f — мастерски сделанная игра ужасов, которая гордо стоит в одном ряду с Silent Hill 2 и прочей классикой жанра сурвайвал-хоррор.
Game Rant
Да, я не раз вздрагивал, когда монстр внезапно обрушивался на меня из-за угла, но это скорее неожиданность, чем настоящий страх. Страх я испытал в тех сценах, где символическое уничтожение Хинако собственной личности, чтобы соответствовать чужим ожиданиям, переходило в физические действия. Вот такой страх преследует меня — не какой-то монстр, которого можно убить, или даже проклятие, которое можно снять, но неописуемое чудовище самого общества. То чудовище, что есть мы, хоть и притворяемся, будто это не так.
Silent Hill f густо наполнена жуткой, но прекрасной туманной атмосферой и монстрами с поистине зловещим дизайном, в сочетании с невероятно расчётливым, умным и душераздирающим сценарием. Суровые боевые стычки порой скорее раздражают, чем пугают, из-за перегруженной системы, в которой вы всё ещё постоянно застреваете в стан-локе. Но всё же раскрытие ужасов преследующих Хинако, подарило мне один из лучших ужастиков, в какие я играл.
Silent Hill f даёт нам исследовать новый, оригинальный сеттинг и захватывающую мрачную историю. Но система, сосредоточенная на ближнем бое, замахивается на многое, да не то чтобы попадает.
Читайте также
Уникальная часть с высоким рейтингом — первый обзор Silent Hill f утек в сеть
Андрей Квасков
16.09.2025
999