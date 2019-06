Портал We Got This Covered, известный своей инсайдерской информацией (иногда даже достоверной), поделился очередным слухом о судьбе киновселенной DC. По данным издания, Warner Bros. хотят перезапустить «Лигу Справедливости» с обновлённым составом команды, и поможет компании в этом Джеймс Ганн. Он займёт либо режиссёрское кресло, либо спродюсирует фильм.

Источник сообщает, что в состав Лиги войдут как бывшие члены отряда вроде Флэша, Аквамена и Чудо-Женщины, так и новички: Бэтгёрл, Зелёный Фонарь и Чёрная Канарейка. Также к отряду присоединятся Бэтмен в исполнении Паттинсона и Супермен (неизвестно, кто его будет играть). Шазама инсайдер не упоминает. Зато утверждает, что главным антагонистом выступит Дарксайд.

Портал отмечает, что подобные размышления продюсеры компании ведут «за закрытыми дверями» — у студии сейчас много проектов, а помимо перезапуска «Отряда самоубийц» для DC Ганн ещё должен отснять третьих «Стражей» для Marvel.

Разумеется, никаких подробностей и официальных комментариев о перезапуске нет. Ранее Warner Bros. отмечали, что планируют сфокусироваться на самостоятельных фильмах.

Ранее бывший постановщик фильмов DC Зак Снайдер поделился кадрами из своей версии «Лиги Справедливости».