Портал We Got This Covered с ссылкой на источник внутри Marvel Studios рассказал, чтобы компания запустила в производство «Громовержцев» — фильм про команду суперзлодеев Киновселенной. Автор заметки не уточняет, кто именно войдёт в отряд, однако у него есть информация про главного антагониста — им станет учёный Сэмюэл Стернс, который ранее появлялся в «Невероятном Халке». Тогда его сыграл Тим Блейк Нильсон. Предполагалось, что в сиквелах «Халка» Стернс станет злодеем по прозвищу Лидер — у актёра это даже прописано в контракте.

В комиксах Marvel «Громовержцы» (Thunderbolts) — это название команды, которая в разные времена состояла из разных отрицательных персонажей. Например, в число участников входили Меченый, Веном, Соколиный глаз, Люк Кейдж, Чёрная вдова и некоторые другие. Первые истории про них начали выходить в 1997 году, тогда отряд сформировал Барон Земо. В дальнейшем концепция команды суперзлодеев поменялась — она стала чем-то походить на «Отряд самоубийц» из DC. Под руководством Нормана Озборна суперзлодеи помогали правительству выполнять разные поручения.

Никаких прочих подробностей пока не раскрывается. Marvel Studios пока не делала никаких официальных анонсов следующих после сиквела «Паука» фильмов Киновселенной. Но СМИ сообщали о начале работы над «Чёрной вдовой», «Вечными», второй часть «Стрэнджа» и другими картинами.