Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

10 необычных камео Стэна Ли
«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения
Слух: Дуэйн Джонсон может вернуться к роли Царя скорпионов в новой «Мумии»

Андрей Квасков
19 января 14:45
Франшиза «Мумия» готовится к полноценному возвращению — и, судя по слухам, не только с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. По информации инсайдера Дэниела Рихтмана, Universal рассматривает возможность вернуть Дуэйна Джонсона к роли Метаес (Царя скорпионов) в четвёртой части.

Речь пока идёт как минимум о камео, но студия якобы заинтересована и в более заметном участии персонажа. Сам Скала ранее признавался, что открыт к возвращению во франшизу, хотя и подчёркивал: «Мумия» — это прежде всего история Брендана Фрейзера.

При этом актёр отметил, что роль Скорпиона-Короля в «Возвращении мумии» в 2001 году «изменила его жизнь», так что предложение он бы всерьёз рассмотрел.

Один из источников описывал новую часть не как перезапуск, а как сиквел, который не будет учитывать события третьего фильма. Режиссерами выступят Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт из коллектива Radio Silence.
Параллельно с этим Ли Кронин («Восстание зловещих мертвецов») снимает свою «Мумию», которая выйдет 17 апреля 2026 года.

Об этом говорят не в первый раз:

Дуэйн Джонсон может вернуться в перезапуске «Царя Скорпионов»

Кот-император

10.10.2025

705

Слухи 2020 года снова актуальны в 2025-м.

Андрей Квасков
