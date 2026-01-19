Слух: Дуэйн Джонсон может вернуться к роли Царя скорпионов в новой «Мумии»





Речь пока идёт как минимум о камео, но студия якобы заинтересована и в более заметном участии персонажа. Сам Скала ранее признавался, что открыт к возвращению во франшизу, хотя и подчёркивал: «Мумия» — это прежде всего история Брендана Фрейзера.





При этом актёр отметил, что роль Скорпиона-Короля в «Возвращении мумии» в 2001 году «изменила его жизнь», так что предложение он бы всерьёз рассмотрел.







Один из источников описывал новую часть не как перезапуск, а как сиквел, который не будет учитывать события третьего фильма. Режиссерами выступят Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт из коллектива Radio Silence.



Параллельно с этим Ли Кронин («Восстание зловещих мертвецов») снимает свою «Мумию», которая выйдет 17 апреля 2026 года.