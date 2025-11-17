КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Слух: в «Мстителях: Судный день» Дум будет мстить Стиву Роджерсу

Андрей Квасков
17 ноября 15:01
528
1 минута на чтение
Инсайдер MyTimeToShineHello поделился, вероятно, ключевым спойлером фильма «Мстители: Судный день». Сразу стоит учесть, что информация непроверенная.

Видимо, зрителей будет ждать новое противостояние персонажей Криса Эванса и Роберта Дауни младшего.
MyTimeToShineHello
Если я правильно понимаю, жена и сын Виктора фон Дума погибли в результате несчастного случая, а сам Виктор получил травмы и повреждения тела. Он установил, что причиной несчастного случая стало путешествие Стива [Крис Эванс] в прошлое, и теперь он мстит ему за смерть своей семьи.
Премьера блокбастера состоится 18 декабря 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
