Слух: в «Мстителях: Судный день» Дум будет мстить Стиву Роджерсу

Инсайдер MyTimeToShineHello поделился, вероятно, ключевым спойлером фильма «Мстители: Судный день». Сразу стоит учесть, что информация непроверенная.
Видимо, зрителей будет ждать новое противостояние персонажей Криса Эванса и Роберта Дауни младшего.
Если я правильно понимаю, жена и сын Виктора фон Дума погибли в результате несчастного случая, а сам Виктор получил травмы и повреждения тела. Он установил, что причиной несчастного случая стало путешествие Стива [Крис Эванс] в прошлое, и теперь он мстит ему за смерть своей семьи.
Премьера блокбастера состоится 18 декабря 2026 года.
