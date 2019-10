Портал We Got This Covered сообщает, что после успеха «Джокера» Тодда Филлипса студия Warner Bros. хочет снимать новые картины в мрачном тоне. По данным источников, WB готовится адаптировать мультсериал «Бэтмен будущего» на большом экране. Роль Брюса Уэйна в будущем проекте прочат Майклу Китону.

Источник, который рассказал о планах студии, до этого сообщал о перезагрузке «Отряда самоубийц», камео Тома Уэллинга в «Кризисе на бесконечных Землях» и спин-оффе про дочь Стрелы на The CW.

«Бэтмен будущего» выходил на ТВ с 1999 по 2001 год (всего показали 52 эпизода). Действие мультсериала разворачивалось в 2039-м, когда новым Бэтменом в Готэме под руководством старого Брюса Уэйна стал парень по имени Терри Макгиннес. Чтобы бороться с преступностью, он использовал сверхсовременные гаджеты. Помимо трёх сезонов мультсериала DC выпустили полнометражный анимационный фильм «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера».

В январе 2019 года СМИ сообщали, что студия планировала полнометражный мультфильм по мотивам «Бэтмена будущего». Позже репортёр издания The Wrap и главный редактор Heroic Hollywood Умберто Гонзалес с ссылкой на Warner Bros. рассказали, что студия не запускала картину в производство. У компании были планы на полнометражку и мультсериал, но в итоге от них отказались.