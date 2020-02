Deadline сообщает, что Disney продолжает работать над новым фильмом во вселенной «Дорогая, я уменьшил детей». У картины появилось название — Shrunk, сокращение от оригинального Honey, I Shrunk the Kids.

Самое главное, что студия близка к тому, чтобы заключить контракт с актёром Риком Моранисом, звездой оригинальных фильмов, а также «Космических яиц», «Флинстоунов» и других. Если всё пройдёт успешно, то для артиста роль станет первой за 20 лет. На пике карьеры, в 1991-м, у Рика от рака умерла жена, после чего он больше не женился. В 1997-м, после выхода «Дорогая, мы себя уменьшили» (третий фильм во франшизе) Моранис решил оставить кинематограф, чтобы больше времени уделять воспитанию детей.

За фильмом по-прежнему закреплены режиссёр первой части Джо Джонстон, а главную роль исполнит Джош Гад (актёр и продюсер, «Красавица и чудовище», «Артемис Фаул», «Маленькие чудовища»). Действие фильма развернётся вокруг героя Гада, сына Уэйна Залински (Рик Моранес), изобретателя уменьшающей машины. Он тоже хочет стать великим учёным, как и его отец, однако и у него эксперимент выходит из-под контроля и он тоже случайно уменьшает детей.

Участие Мораниса практически подтвердил Джош Гад у себя в твиттере:

This was truly a team effort. But the end result is that yes, Rick Moranis is back and I (and clearly a lot of other people) could not be happier. https://t.co/xmPGJLhdep

— Josh Gad (@joshgad) February 13, 2020