СМИ: Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп сыграют в ремейке «Носферату» Роберта Эггерса

Издание Deadline сообщает, что актёрский состав «Носферату» Роберта Эггерса претерпел значительные изменения. Из проекта ушли Аня Тейлор-Джой и Гарри Стайлс, которым помешали плотные рабочие графики. Их заменят Билл Скарсгард («Оно») и, скорее всего, Лили-Роуз Депп («Волк») — актриса сейчас ведёт переговоры об участии в картине.

Этот фильм был важным проектом Эггерса в течение многих лет, и в 2019 году ему практически удалось начать производство с Аней Тейлор-Джой и Гарри Стайлсом в Studio 8. Однако лента была поставлена на паузу из-за некоторых сложностей, и Эггерс сконцентрировался на «Варяге», который был выпущен в апреле этого года.

Согласно СМИ, Эггерс напишет сценарий и режиссирует картину. Это будет ремейк одного из самых первых фильмов ужасов, классической ленты Фридриха Вильгельма Мурнау — «Носферату» 1922 года. Изначально «Носферату» должен был стать экранизацией «Дракулы» Брэма Стокера, но у создателей картины не хватило денег на покупку прав, поэтому имена персонажей и сюжет пришлось изменить. В новом ремейке Эггерс планирует глубже погрузиться в фольклор вампиров.