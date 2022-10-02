    3
    Новости

    СМИ: Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп сыграют в ремейке «Носферату» Роберта Эггерса

    2 октября 2022
    02.10.2022
    1205
    0 минут на чтение
    СМИ: в ремейке «Носферату» Роберта Эггерса сыграют Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп

    Издание Deadline сообщает, что актёрский состав «Носферату» Роберта Эггерса претерпел значительные изменения. Из проекта ушли Аня Тейлор-Джой и Гарри Стайлс, которым помешали плотные рабочие графики. Их заменят Билл Скарсгард («Оно») и, скорее всего, Лили-Роуз Депп («Волк») — актриса сейчас ведёт переговоры об участии в картине.

    Этот фильм был важным проектом Эггерса в течение многих лет, и в 2019 году ему практически удалось начать производство с Аней Тейлор-Джой и Гарри Стайлсом в Studio 8. Однако лента была поставлена на паузу из-за некоторых сложностей, и Эггерс сконцентрировался на «Варяге», который был выпущен в апреле этого года.

    Согласно СМИ, Эггерс напишет сценарий и режиссирует картину. Это будет ремейк одного из самых первых фильмов ужасов, классической ленты Фридриха Вильгельма Мурнау — «Носферату» 1922 года. Изначально «Носферату» должен был стать экранизацией «Дракулы» Брэма Стокера, но у создателей картины не хватило денег на покупку прав, поэтому имена персонажей и сюжет пришлось изменить. В новом ремейке Эггерс планирует глубже погрузиться в фольклор вампиров.

    Читайте также

    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество

    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество

     Роман Файницкий |  07.05.2022

    Зрелище мифологического масштаба — из тех, что выходят лишь раз в несколько лет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Черновик 993
    0
    36701
    Книги, настолки, учёба: как Джастин Колл придумывал фэнтези «Молчаливые боги»

    Как начинающий автор задумал эпическую фэнтези пугающего масштаба, чего нам ждать от будущих книг и почему вообще стоит взяться за чтение «Молчаливых богов».

    Как иллюстрировали «Властелина Колец». Лучшие художники 35
    0
    157610
    Как иллюстрировали «Властелина Колец». Лучшие художники

    Начнём с книжных иллюстраций, как удачных, так и весьма своеобразных, остановимся на именитых концепт-художниках экранизаций, глянем на современные работы, а в конце рассмотрим рисунки, автор которых не человек.

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек
    0
    183150
    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек

    Юношеская космоопера с детективной линией и социальным подтекстом.

    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен 2
    0
    237175
    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен

    Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…

    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла
    0
    330495
    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла

    Сказочное фэнтези в японских декорациях.

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    800684
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Какой футбол, мы любим комиксы!

    Настольная игра Resolvers
    0
    391039
    Предрассветный киберпанк. Превью настольной игры Resolvers

    Первый взгляд на реиграбельный кооперативный детектив от студии Mist Machine.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4
    0
    612417
    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить