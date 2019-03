По данным Deadline, HBO готовит новый сериал в жанре эпического фэнтези, который, по всей видимости, призван заменить уходящую на покой «Игру престолов». Шоу будет основано на вселенной комиксов Asunda Себастьяна Джонса, в которую выходит несколько серий. Он же выступит сценаристом и продюсером сериала, также должность исполнительного продюсера займёт Мими ДиТрани.

Действие комиксов разворачивается в «культурно богатом, но разрушенном после войны мире Асунда». В центре сюжета — девочка-сирота, дитя двух наций, выросшая в небольшом пустынном городе. Преследуемая всеми, она отправиться на поиски своих предков и храбрости, которая поможет ей одолеть древнего врага.

Издание описывает «Асунду» как вселенную, вдохновлённую Средиземьем, Вестеросом и греческой мифологией. Себастьян Джонс выпускает свои комиксы под независимым издательством Stranger Comics, а часть финансирования он собирал через Kickstarter. Всего во вселенную входят комиксы Niobe, Dusu, Erathune и Essessa — они так называются либо в честь определённых персонажей, либо в честь знаковых мест в Асунде.

Главную героиню «Асунды» зовут Ниобе Аютами (Niobe Ayutami), она сирота, выросшая в небольшом городке под названием Оазис. Впервые её ввели в сюжет в комиксе The Untamed, который вышел в 2014 году. Отец Ниобе был королём условно европейской страны, а её мать была похищена женщиной-вождём кочевого племени эльфов из региона джунглей (условная Западная Африка). Приключения самой Ниобе описаны в комиксах Niobe: She Is Life и Niobe: She Is Death.