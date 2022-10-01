СМИ: Sony купила права на «Тарзана» и готовит «более современный» перезапуск

Издания Deadlline и The Hollywood Reporter сообщают, что Sony Pictures приобрела права на экранизацию цикла «Тарзан» Эдгара Райса Берроуза.

По сообщениям СМИ, киноадаптация находится на самой ранней стадии производства. Проект ещё не обзавёлся ни режиссёром, сценаристом или продюсером. Известно лишь, что Sony планируют целиком переосмыслить оригинального героя, созданного более ста лет назад, в 1912 году. Тарзана адаптируют под реалии XXI века.

Последняя экранизация истории про мальчика, выросшего в джунглях, вышла в 2016 году. Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Марго Робби.