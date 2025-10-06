СМИ: Universal сократит бюджет последнего «Форсажа»

По данным The Wall Street Journal, Universal потребовала сократить бюджет заключительной части «Форсажа».

Компания хочет уложиться в 200 миллионов долларов, что на 140 миллионов меньше, чем было у предыдущего фильма во франшизе.

Сейчас стоимость финала «Форсажа» оценивается в 250 миллионов долларов, поэтому авторы должны найти способ уменьшить затраты. Для этого могут отказаться от некоторых международных локаций, а также сократить или полностью вырезать роли некоторых актеров.

В будущем Universal хочет продолжить франшизу, но более дешевыми способами. Например, с помощью сериала или спин-оффов, в которых не будет много дорогих актеров.

Что интересно, в индустрии все чаще говорят об удешевлении производства фильмов. Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что Disney может отложить работу над третьей и четвертой частями «Аватара», чтобы найти способ уменьшить расходы.

