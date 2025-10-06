КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Новости

СМИ: Universal сократит бюджет последнего «Форсажа»

Дмитрий Кинский
6 октября 15:39
3
1 минута на чтение
По данным The Wall Street Journal, Universal потребовала сократить бюджет заключительной части «Форсажа».
Компания хочет уложиться в 200 миллионов долларов, что на 140 миллионов меньше, чем было у предыдущего фильма во франшизе.
Сейчас стоимость финала «Форсажа» оценивается в 250 миллионов долларов, поэтому авторы должны найти способ уменьшить затраты. Для этого могут отказаться от некоторых международных локаций, а также сократить или полностью вырезать роли некоторых актеров.
В будущем Universal хочет продолжить франшизу, но более дешевыми способами. Например, с помощью сериала или спин-оффов, в которых не будет много дорогих актеров.
Что интересно, в индустрии все чаще говорят об удешевлении производства фильмов. Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что Disney может отложить работу над третьей и четвертой частями «Аватара», чтобы найти способ уменьшить расходы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

