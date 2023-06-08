Смотрим презентацию Summer Game Fest

В 22:00 начинается одна из главных летних презентаций Summer Game Fest, ведущим которой выступит организатор The Game Awards Джефф Кили.

Ожидаем трейлеры DLC для Cyberpunk 2077, второй части ремейка Final Fantasy VII, а также несколько крупных сюрпризов.

Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.

Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft внезапно анонсировала новую Prince of Persia с подзаголовком The Lost Crown — на этот раз с видом сбоку.

Релиз состоится 18 января 2024 года.

Mortal Kombat 1

NetherRealm показала первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 со знакомыми героями сериями.

Игра выйдет 19 сентября.

Path of Exile 2

Первый геймплейный тизер-трейлер Path of Exile 2. Больше покажут в рамках ExileCon 2023 — 28 июля.

Dead by Daylight

Показали тизер Dady by Daylight, в котором появится Николас Кейдж в роли выжившего.

По его словам, он узнал про игру от «кое-кого важного» в своей семье.

Персонаж появится в игре 25 июля.

«Ведьмак»

Netflix показал финальный трейлер первой части третьего сезона «Ведьмака».

Премьера 29 июня.

Witchfire

Шутер в духе Destiny 2 и Painkiller под названием Witchfire выйдет в раннем доступе 20 сентября.

Remnant 2

Новый геймплейный трейлер Remnant 2. Релиз состоится 25 июля на PS5, XSX/S и ПК.

Sonic Superstars

Анонсирована новая 2D-игра про Соника — Sonic Superstars. Релиз состоится этой осенью.

Lies of P

Новый геймплейный трейлер соулслайка в духе Bloodborne про Пиноккио — Lies of P.

Релиз состоится 19 сентября. Также уже сейчас можно опробовать демо.

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