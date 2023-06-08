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    Новости

    Смотрим презентацию Summer Game Fest

    8 июня 2023
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    08.06.2023
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    1 минута на чтение
    Смотрим презентацию Summer Game Fest

    В 22:00 начинается одна из главных летних презентаций Summer Game Fest, ведущим которой выступит организатор The Game Awards Джефф Кили.

    Ожидаем трейлеры DLC для Cyberpunk 2077, второй части ремейка Final Fantasy VII, а также несколько крупных сюрпризов.

    Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.

    Prince of Persia: The Lost Crown

    Ubisoft внезапно анонсировала новую  Prince of Persia с подзаголовком The Lost Crown — на этот раз с видом сбоку.

    Релиз состоится 18 января 2024 года.

    Mortal Kombat 1

    NetherRealm показала первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 со знакомыми героями сериями.

    Игра выйдет 19 сентября.

    Path of Exile 2

    Первый геймплейный тизер-трейлер Path of Exile 2. Больше покажут в рамках ExileCon 2023 — 28 июля.

    Dead by Daylight

    Показали тизер Dady by Daylight, в котором появится Николас Кейдж в роли выжившего.

    По его словам, он узнал про игру от «кое-кого важного» в своей семье.

    Персонаж появится в игре 25 июля.

    «Ведьмак»

    Netflix показал финальный трейлер первой части третьего сезона «Ведьмака».

    Премьера 29 июня.

    Witchfire

    Шутер в духе Destiny 2 и Painkiller под названием Witchfire выйдет в раннем доступе 20 сентября.

    Remnant 2

    Новый геймплейный трейлер Remnant 2. Релиз состоится 25 июля на PS5, XSX/S и ПК.

    Sonic Superstars

    Анонсирована новая 2D-игра про Соника — Sonic Superstars. Релиз состоится этой осенью.

    Lies of P

    Новый геймплейный трейлер соулслайка в духе Bloodborne про Пиноккио — Lies of P.

    Релиз состоится 19 сентября. Также уже сейчас можно опробовать демо.

     

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     Дмитрий Кинский |  24.05.2023 |  1407

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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