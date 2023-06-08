Смотрим презентацию Summer Game Fest

В 22:00 начинается одна из главных летних презентаций Summer Game Fest, ведущим которой выступит организатор The Game Awards Джефф Кили.
Ожидаем трейлеры DLC для Cyberpunk 2077, второй части ремейка Final Fantasy VII, а также несколько крупных сюрпризов.
Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.
Prince of Persia: The Lost Crown
Ubisoft внезапно анонсировала новую Prince of Persia с подзаголовком The Lost Crown — на этот раз с видом сбоку.
Релиз состоится 18 января 2024 года.
Mortal Kombat 1
NetherRealm показала первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 со знакомыми героями сериями.
Игра выйдет 19 сентября.
Path of Exile 2
Первый геймплейный тизер-трейлер Path of Exile 2. Больше покажут в рамках ExileCon 2023 — 28 июля.
Dead by Daylight
Показали тизер Dady by Daylight, в котором появится Николас Кейдж в роли выжившего.
По его словам, он узнал про игру от «кое-кого важного» в своей семье.
Персонаж появится в игре 25 июля.
«Ведьмак»
Netflix показал финальный трейлер первой части третьего сезона «Ведьмака».
Премьера 29 июня.
Witchfire
Шутер в духе Destiny 2 и Painkiller под названием Witchfire выйдет в раннем доступе 20 сентября.
Remnant 2
Новый геймплейный трейлер Remnant 2. Релиз состоится 25 июля на PS5, XSX/S и ПК.
Sonic Superstars
Анонсирована новая 2D-игра про Соника — Sonic Superstars. Релиз состоится этой осенью.
Lies of P
Новый геймплейный трейлер соулслайка в духе Bloodborne про Пиноккио — Lies of P.
Релиз состоится 19 сентября. Также уже сейчас можно опробовать демо.
Материал дополняется.
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