Тизер «Ведьмака», Arcane и аниме по Far Cry — что показали в пятый день Geeked Week

В 19:00 по МСК прошел пятый (и заключительный) день Geeked Week, в рамках которого Netflix поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

На этот раз стриминговый сервис показал второй сезон «Ведьмака», The Cuphead Show! и многое другое.

В первую очередь Netflix показал двухминутный отрывок Arcane — анимационного сериала по League of Legends, в центре сюжета будет Джинкс.

За анимацию, напоминаем, отвечает сама Riot.

Отрывок из мультсериала по мотивам Cuphead. Голос Кинг Дайсу подарит шоумен Уэйн Брэди.

"Who will be the first contestant to roll the dice?"

Here's a sneak peek clip of King Dice in The Cuphead Show! #GeekedWeek pic.twitter.com/8DLDfxD7Gj

