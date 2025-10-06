Соник объединяется с Олимпийскими играми: SEGA и МОК заключили многолетнее партнёрство





Первым шагом стала программа Five Rings — совместный проект, сочетающий образ Соника и олимпийскую символику.





Представители обеих сторон намерены развивать сотрудничество через создание коллекции мерча и партнёрства с другими брендами. Полноценный запуск линейки запланирован на 2026 год. По словам президента SEGA Сюдзи Уцуми, цель партнёрства — подчеркнуть общие ценности инноваций, дружбы и уважения, а также сблизить миры спорта и видеоигр.



SEGA и Международный олимпийский комитет объявили о многолетнем партнёрстве, которое объединит наследие Sonic the Hedgehog и олимпийского бренда.