Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Как изображают невесомость в кино
Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Соник объединяется с Олимпийскими играми: SEGA и МОК заключили многолетнее партнёрство

Андрей Квасков
6 октября 16:43
109
1 минута на чтение
SEGA и Международный олимпийский комитет объявили о многолетнем партнёрстве, которое объединит наследие Sonic the Hedgehog и олимпийского бренда.

Первым шагом стала программа Five Rings — совместный проект, сочетающий образ Соника и олимпийскую символику.

Представители обеих сторон намерены развивать сотрудничество через создание коллекции мерча и партнёрства с другими брендами. Полноценный запуск линейки запланирован на 2026 год. По словам президента SEGA Сюдзи Уцуми, цель партнёрства — подчеркнуть общие ценности инноваций, дружбы и уважения, а также сблизить миры спорта и видеоигр.

