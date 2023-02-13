Sony работала над сериалом по «Звездному десанту»

Каспер Ван Дин в одном из интервью рассказал, что некоторое время назад Sony работала над сериалом во вселенной «Звездного десанта».

Режиссером должен был стать Роберт Родригес, но проект в конечном итоге отложили на полку из-за перестановок в компании.

Четыре-пять лет назад после того, как я снялся в «Алите: Боевой ангел», Sony спросила у меня, не хочет ли Роберт Родригес сделать сериал по «Звездному десанту». Я позвонил ему, и он мне сказал: «С удовольствием». Я знал, что он хотел этого, потому что все, о чем он хотел говорить со мной, когда я работал над «Алитой», это «Звездный десант». <…> Мы собирались снимать сериал, но потом в Sony произошли перестановки, а проект «заморозили».

Сейчас Роберт Родригес занимается «Звездными войнами». Однако Каспер Ванд Дин все еще хотел бы вернуться к сериалу. А в качестве нового режиссера он видит Пола Верховена («Робокоп» и «Вспомнить все»).