В сериале «Мандалорец» по «Звёздным войнам» «малыша Йоду» (да, мы знаем, что это не сам Йода, а маленький представитель его расы) играет аниматроник, которым управляют на расстоянии. Оказывается, от этой идеи могли отказаться в пользу CGI-версии героя.

В интервью Vanity Fair продюсер и режиссёр сериала Дэйв Филони рассказал, что на кукольной версии героя на съёмках настоял Вернер Херцог — немецкий кинематографист и актёр, сыгравший имперского генерала. По словам продюсера, после того, как команда отсняла сцену с Херцогом и куклой, авторы хотели снять дубль уже без куклы, чтобы потом нарисовать героя в люльке на постпродакшене.

Херцог, который в своё время на съёмках испытывал актёров на прочность, не смог скрыть презрения.

Вы все трусы. Оставьте как есть. цитата Херцога со слов Филони

Сам Херцог не скрывал восторга от того, как авторы сериала поработали над куклой.

#TheMandalorian spoilers in this clip: Werner Herzog calls the surprise character everyone is freaking out over, "heartbreakingly beautiful" https://t.co/RwX3TVMqtg pic.twitter.com/mSL8Fc6GvB — Variety (@Variety) November 15, 2019

На съёмках она выглядела невероятно убедительно. Она заставляла вас плакать, если вы на неё смотрели. Я видел двух операторов, которые управляли куклой удалённо. Один управлял глазами и ртом, другой отвечал за выражение лица, мимику. Это феноменальное техническое достижение, оно душераздирающее. Вернер Херцог, актёр и кинематографист

Четвёртая серия «Мандалорца» выйдет 29 ноября.