В сериале «Мандалорец» по «Звёздным войнам» «малыша Йоду» (да, мы знаем, что это не сам Йода, а маленький представитель его расы) играет аниматроник, которым управляют на расстоянии. Оказывается, от этой идеи могли отказаться в пользу CGI-версии героя.

В интервью Vanity Fair продюсер и режиссёр сериала Дэйв Филони рассказал, что на кукольной версии героя на съёмках настоял Вернер Херцог — немецкий кинематографист и актёр, сыгравший имперского генерала. По словам продюсера, после того, как команда отсняла сцену с Херцогом и куклой, авторы хотели снять дубль уже без куклы, чтобы потом нарисовать героя в люльке на постпродакшене.

Херцог, который в своё время на съёмках испытывал актёров на прочность, не смог скрыть презрения.

Сам Херцог не скрывал восторга от того, как авторы сериала поработали над куклой.

#TheMandalorian spoilers in this clip: Werner Herzog calls the surprise character everyone is freaking out over, "heartbreakingly beautiful" https://t.co/RwX3TVMqtg pic.twitter.com/mSL8Fc6GvB

— Variety (@Variety) November 15, 2019