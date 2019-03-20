Уже несколько лет Россия и США планируют запустить к Венере космический аппарат в рамках совместной исследовательской миссии «Венера-Д». Ведущий научный сотрудник Института космический исследователей (ИКИ) и один из руководителей научной рабочей группы проекта Людмила Засова в интервью «РИА Новости» рассказала, что в конце марта обе стороны завершили подготовительный этап и готовы перейти к разработке научной аппаратуры.

В настоящие время закончена научная стадия исследования — сформулированы научные задачи, определены приоритеты, предложена концепция миссии для решения этих сложных задач, оценена архитектура миссии. Сейчас мы готовы открыть стадию «А» по американскому обозначению, или этап опытно-конструкторских работ, как они называются в России.

Цель проекта — отправить на поверхность Венеры космический аппарат с долгоживущей станцией NASA.

В результате работы Объединённой научной рабочей группы проработана и предложена для оценки «Роскосмосу» и NASA концепция миссии, состоящая из двух базовых элементов: орбитального и посадочного аппаратов. Оба российские. На посадочном аппарате, который, как планируется, проработает на поверхности Венеры 2-3 часа, будет установлена малая долгоживущая станция NASA, которая продолжит работу в течение 60 земных суток, после того как основной посадочный аппарат перестанет функционировать.

Как пишет ТАСС, стоимость миссии может составить до миллиарда долларов. Как отмечает президент РАН Александр Сергеев, «Венера — вторая планета [после Марса], которая представляет интерес для России и американцев». У миссии пока нет точной даты, однако сроки называются «около 2030-х годов».

Первоначально рабочая группа ИКИ/«Роскосмос» — NASA были сформированы ещё в 2013 году, однако через год из-за политических санкций проект закрыли. Весной 2015-го совместные исследования решили возобновить.

В 1960-1980-х годах активными исследованиями Венеры занимался СССР. Он отправил в общей сложности 16 аппаратов «Венера» и «Вега», из которых десять совершили посадку. Они проработали от нескольких минут до нескольких часов каждый.

Учёные связывают сложность исследования Венеры с очень суровыми условиями на поверхности планеты — из-за этого её изучать сложнее, чем тот же Марс. Над планетой сформирован плотный слой облаков из углекислого газа: из-за вызываемого ими парникового эффекта температура на Венере превышает 450 градусов по Цельсию, а давление составляет около 100 земных атмосфер.