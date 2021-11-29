«Старкон» пройдёт в Minecraft 11-12 декабря — организаторы построили в игре Экспофорум

Организаторы «Старкона» объявили, что 11-12 декабря проведут онлайн-фестиваль… в Minecraft! Команда сразу отметила, что такое развлечение — это не альтернатива будущему офлайн-фестивалю, а «лишь бонус».

На данный момент мы не можем объявить даты перенесенного фестиваля по следующим причинам: 1. Ограничения продлены до 31 января и будут усилены с 27 декабря. 2. У нас есть определенные обязательства перед площадкой, поэтому мы также вынуждены подстраиваться под расписание остальных экспонентов. 3. В связи с выявлением нового штамма вируса COVID-19, а именно Омикрон, как это исторически происходило, будут введены еще более суровые меры в ближайшее время.

Команда пишет, что полностью воссоздала в Minecraft здание Экспофорума с многими деталями интерьера. Адаптировали каждую зону:

стендовая зона (со всеми стендами, которые были заявлены) с квестами на точках;

игровая зона с «уникальными презентациями настольных игр»;

на главной сцене будет конкурс фотокосплея и короткого метра.

Кроме того, организаторы обещают охоту за «пасхалками».

Участие бесплатное. Параллельно организуют стрим. Все технические подробности обещают опубликовать позже.