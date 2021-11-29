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    Новости

    «Старкон» пройдёт в Minecraft 11-12 декабря — организаторы построили в игре Экспофорум

    29 ноября 2021
    29.11.2021
    696
    0 минут на чтение
    «Старкон» пройдёт в Minecraft 11-12 декабря — организаторы построили в игре Экспофорум

    Организаторы «Старкона» объявили, что 11-12 декабря проведут онлайн-фестиваль… в Minecraft! Команда сразу отметила, что такое развлечение — это не альтернатива будущему офлайн-фестивалю, а «лишь бонус».

    На данный момент мы не можем объявить даты перенесенного фестиваля по следующим причинам:

    1. Ограничения продлены до 31 января и будут усилены с 27 декабря.

    2. У нас есть определенные обязательства перед площадкой, поэтому мы также вынуждены подстраиваться под расписание остальных экспонентов.

    3. В связи с выявлением нового штамма вируса COVID-19, а именно Омикрон, как это исторически происходило, будут введены еще более суровые меры в ближайшее время.

    Команда пишет, что полностью воссоздала в Minecraft здание Экспофорума с многими деталями интерьера. Адаптировали каждую зону:

    • стендовая зона (со всеми стендами, которые были заявлены) с квестами на точках;
    • игровая зона с «уникальными презентациями настольных игр»;
    • на главной сцене будет конкурс фотокосплея и короткого метра.

    Кроме того, организаторы обещают охоту за «пасхалками».

    Участие бесплатное. Параллельно организуют стрим. Все технические подробности обещают опубликовать позже.

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    Игроков ждут знакомые локации, головоломки и битвы с монстрами.

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