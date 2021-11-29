«Старкон» пройдёт в Minecraft 11-12 декабря — организаторы построили в игре Экспофорум

Организаторы «Старкона» объявили, что 11-12 декабря проведут онлайн-фестиваль… в Minecraft! Команда сразу отметила, что такое развлечение — это не альтернатива будущему офлайн-фестивалю, а «лишь бонус».
На данный момент мы не можем объявить даты перенесенного фестиваля по следующим причинам:
1. Ограничения продлены до 31 января и будут усилены с 27 декабря.
2. У нас есть определенные обязательства перед площадкой, поэтому мы также вынуждены подстраиваться под расписание остальных экспонентов.
3. В связи с выявлением нового штамма вируса COVID-19, а именно Омикрон, как это исторически происходило, будут введены еще более суровые меры в ближайшее время.
Команда пишет, что полностью воссоздала в Minecraft здание Экспофорума с многими деталями интерьера. Адаптировали каждую зону:
- стендовая зона (со всеми стендами, которые были заявлены) с квестами на точках;
- игровая зона с «уникальными презентациями настольных игр»;
- на главной сцене будет конкурс фотокосплея и короткого метра.
Кроме того, организаторы обещают охоту за «пасхалками».
Участие бесплатное. Параллельно организуют стрим. Все технические подробности обещают опубликовать позже.
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