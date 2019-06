Видеоигровые воплощения Vampire: The Masquerade продолжают расти! Теперь свой проект представила небольшая студия Draw Distance, которая занимается инди-играми настолками. Уже вышел первый тизер:

Действие Vampire: The Masquerade — Coteries of New York развернётся вокруг конфликта основной вампирской фракции Камарилья и бунтующих Анархов. Разработчики обещают, что пользователей ждёт «уникальный и атмосферный опыт одиночной повествовательной игры», которая опирается на правила пятой редакции VtM (наиболее современная версия настольной ролевой игры.

У Coteries of New York уже появилась страница в Steam, где опубликованы показаны иллюстрации. Игру уже можно добавить в список желаемого, а вот цены пока нет. В числе ключевых особенностей — выбор одного из нескольких кланов, доступ к дисциплинами, нелинейность в диалогах и действиях, ориентированные на героя квесты, высокая реиграбельность, несколько концовок и другие. Скриншоты интерфейса и геймплей пока не представлены.

Это уже третья находящаяся в разработке видеоигра во вселенной Vampire: The Masquerade. В первом квартале 2020 года выйдет VtM — Bloodlines 2 от Paradox Interactive, ранее мы рассказывали о ней. А в мае стало известно, что разработчики интерактивной нелинейной адвенчуры The Council готовят некую ролевую игру — проект пока что на ранней стадии.

Vampire: The Masquerade — Coteries of New York выйдет в четвёртом квартале 2019-го на PC и Nintendo Switch.