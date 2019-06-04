Видеоигровые воплощения Vampire: The Masquerade продолжают расти! Теперь свой проект представила небольшая студия Draw Distance, которая занимается инди-играми настолками. Уже вышел первый тизер: Действие Vampire: The Masquerade — Coteries of New York развернётся вокруг конфликта основной вампирской фракции Камарилья и бунтующих Анархов. Разработчики обещают, что пользователей ждёт «уникальный и атмосферный опыт одиночной повествовательной игры», которая опирается на правила пятой редакции VtM (наиболее современная версия настольной ролевой игры. У Coteries of New York уже появилась страница в Steam, где опубликованы показаны иллюстрации. Игру уже можно добавить в список желаемого, а вот цены пока нет. В числе ключевых особенностей — выбор одного из нескольких кланов, доступ к дисциплинами, нелинейность в диалогах и действиях, ориентированные на героя квесты, высокая реиграбельность, несколько концовок и другие. Скриншоты интерфейса и геймплей пока не представлены. Это уже третья находящаяся в разработке видеоигра во вселенной Vampire: The Masquerade. В первом квартале 2020 года выйдет VtM — Bloodlines 2 от Paradox Interactive, ранее мы рассказывали о ней. А в мае стало известно, что разработчики интерактивной нелинейной адвенчуры The Council готовят некую ролевую игру — проект пока что на ранней стадии. Vampire: The Masquerade — Coteries of New York выйдет в четвёртом квартале 2019-го на PC и Nintendo Switch. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: