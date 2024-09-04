«Сумерки богов»: секс, ложь и видение Зака Снайдера

Все любимые тропы Снайдера в «Сумерках богов» налицо. Тут и безумно кровавые бои (впрочем, слоу-мо в сериале не так много), и сильные героини, ищущие возмездия, и сексуальные сцены, и ансамбль героев. В чём Снайдеру никогда нельзя было отказать, так это в колоритности персонажей. Тут есть воительница Хервор (Биргитта Йорт Сёренсен), прекрасно владеющая мечом; бард Эгилль (Рахул Коли); кузнец-гном Андвари (Кристофер Хивью); ведьма Сейд-Кона (Джейми Клейтон) и воин в волчьей шкуре Ульфр (Петер Стормаре).



