«Сумерки богов»: секс, ложь и видение Зака Снайдера

На Netflix вышел первый сезон мультсериала по мотивам скандинавских мифов, в котором Зак Снайдер выступил продюсером и режиссёром двух серий. Это жестокий 2D-мультфильм для взрослых, полный секса и насилия, но он, впрочем, не лишён интересных идей и персонажей. Рассказываем, что получилось у знаменитого визионера и французских аниматоров.
Раз в несколько лет (а иногда и пару раз в год) Зак Снайдер собирает команду героев, чтобы те противостояли очередному злу, угрожающему им, цивилизации, Вселенной — выберите по вкусу. Так было и в «300 спартанцах», и даже в «Хранителях», на нескольких уровнях подсознания в «Запрещённом приёме», были сразу несколько попыток с «Лигой справедливости», в «Армии мертвецов» и (аж четыре раза) в «Мятежной луне». В этот раз Снайдер собрал свою самую необычную команду — и в жанре, в котором никогда не работал. В новом проекте, лишь отчасти принадлежащем его руке, он многое доверил отдельной команде героев — продюсерской компании Stone Quarry и французской студии анимации Xilam Animation.
Восьмисерийные «Сумерки богов», вышедшие 19 сентября на Netflix, рассказывают историю воительницы Сигрид (озвучена Сильвией Хукс), которая спасает на поле брани жизнь конунга Лейфа (Стюарт Мартин) из небезызвестного рода Вёльсунгов. Спасённый сразу же влюбляется в зеленоглазую и рыжеволосую чужестранку. Впрочем, она не совсем для него чужая: её мать родом из Вёльсунгов, зато отец — великан, живущий в самом Ётунхейме. Свадьбу они решают сыграть на родине её отца, однако до свадебной ночи дело не доходит (впрочем, Лейф и Сигрид зря времени не теряют — секса в анимационном сериале предостаточно). На свадьбу врывается Тор (Пилу Асбек) и убивает всех великанов — включая, как он думает, Лейфа и саму Сигрид.
Но они выживают и отправляются в долгое и опасное путешествие. Сначала — чтобы собрать отряд безумцев, согласившихся на такой квест, а затем — за головой самого Тора. Помогает им в этом традиционно Локи (Патерсон Джозеф), который хочет переделать мир богов. Поиски приведут Сигрид во множество мест, знакомых нам по скандинавской мифологии, но довольно сильно изменённых. Они встретят множество богов, начиная с популярной богини смерти Хель и заканчивая, например, малоизвестной Сандраудигой, сразятся с драконом и ворохом других мифических существ вроде валькирий.
Зак Снайдер
в интервью IndieWire
Мне понравилась идея баланса между сексом и смертью, которую представляют валькирии. Что-то вроде сексуальных богов, которые не знают, хотят ли они переспать с тобой или убить.
Поскольку история в «Сумерках богов» состоит из множества пересечённых между собой мифов, персонажи проходят традиционный путь героя.
Зак Снайдер
в интервью inverse.com
Концепция квеста — неотъемлемая часть скандинавского опыта. Они [герои] всегда что-то ищут. Всегда куда-то идут. Всегда вынуждены проходить через некий запретный мир, сражаться с драконом, и так далее.
Все любимые тропы Снайдера в «Сумерках богов» налицо. Тут и безумно кровавые бои (впрочем, слоу-мо в сериале не так много), и сильные героини, ищущие возмездия, и сексуальные сцены, и ансамбль героев. В чём Снайдеру никогда нельзя было отказать, так это в колоритности персонажей. Тут есть воительница Хервор (Биргитта Йорт Сёренсен), прекрасно владеющая мечом; бард Эгилль (Рахул Коли); кузнец-гном Андвари (Кристофер Хивью); ведьма Сейд-Кона (Джейми Клейтон) и воин в волчьей шкуре Ульфр (Петер Стормаре).
Каждый из них наделён своими целями в этом квесте и, конечно, печальным прошлым. В «Мятежной луне» Снайдер обошёлся с флешбэками грубовато — герои просто собираются в одном месте и рассказывают друг другу по очереди о своей нелёгкой жизни. В «Сумерках богов» же личные истории героев логично вплетены в ткань повествования и становятся известны, только когда это нужно по сюжету.
Однако центральная история — у Сигрид, через неё нам раскрывают сеттинг и многие детали лора скандинавских мифов по версии Снайдера. В поисках отмщения она рискует стать такой же жестокой, как её главный противник Тор, поэтому её мужа Лейфа сценаристы наделили «мягкой силой», способной успокоить разбушевавшуюся воительницу. Это создает дополнительные трудности в их отношениях, которые, напомню, так и не были узаконены. Им двоим предстоит пройти свой путь и решить, что им нужно, а главное — сохранилась ли их любовь друг к другу.
Взаимоотношениям богов и людей в сериале уделено особое внимание. Снайдер и компания черпают вдохновение не только в скандинавских мифах, но и в христианстве, и в греческой мифологии. Даже дракон Фафнир охраняет здесь деревья с золотыми яблоками бессмертия, что отсылает нас к дракону Ладону и яблокам Гесперид.
По ходу путешествия герои задаются трудными вопросами: что там, за гранью жизни? Хотим ли мы вечной жизни после смерти? Если мы попадаем в Вальхаллу, не будет ли это вечным рабством у тех же богов, против которых мы восстаём? А что будет с загробным миром, если убить бога? Квест Сигрид — это не просто месть одному конкретному супербоссу, это попытка переделать весь древний мир, создать реальность, где люди не подчиняются воле грозных всесильных существ.
По словам Снайдера, он давно мечтал сделать что-то в сеттинге скандинавской мифологии, а также заняться 2D-анимацией. В «Сумерках богов» ему удалось исполнить обе мечты. Сериал был задуман ещё до пандемии, и работа над ним шла последние четыре года в 23 локациях по всему миру.
Зак Снайдер
фото Gage Skidmore
Было нарисовано примерно 50 дизайнов персонажей, полностью завершённых с головы до ног. Были даже несколько 3D-версий […]. Мы пытались создать собственный крутой художественный стиль и не гнались за аниме или Pixar. Я чувствовал, что нужно просто оставаться верными себе.
Анимация помогла Снайдеру реализовать тот уровень насилия и сексуальности, который он хотел, — благодаря тому, что существует телевизионный рейтинг TV-MA, что соответствует жёсткому кинотеатральному NC-17. Представить такой продукт в кино сегодня совершенно невозможно, но особенности стриминга позволяют сделать так, что аудитория до 18 лет просто не увидит этот сериал в своих «детских» аккаунтах.
Великолепный видеоряд приправлен музыкой Ханса Циммера, которому поставили задачу создать музыку не просто к мультфильму, а к большой мифической истории.
Зак Снайдер
Ханс и его ребята проделали отличную работу. Жду не дождусь живой записи «Сумерек богов» в Hollywood Bowl.
Хотя второго сезона «Сумерек богов» никто не обещал, Снайдер не против им заняться в случае успеха первого. Однако вселенная «Мятежной луны» пока притормозила своё развитие, и никто не знает, как сложатся профессиональные отношения Снайдера с Netflix.
Но так или иначе, «Сумерки богов» — один из лучших его проектов. Кто-то скажет, это потому, что он снял только первую и последнюю серии, однако весь сериал пронизан его видением. Его команде удалось лучше структурировать сюжет, чем в «Мятежной луне», а французские аниматоры добились удивительного качества визуального ряда.
«Сумерки богов» — это крепкая история, которой не хватает немного тонкости и эмоциональности, чтобы сравняться с прошлогодним «Голубоглазым самураем», но это максимально близкое по качеству анимационное шоу в этом году. И почти безусловный успех Снайдера, который, скорее всего, пройдёт незамеченным — что уже превратилось в печальную традицию для анимации на Netflix.
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