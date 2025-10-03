КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии

Классика

«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Как делают дубляж и озвучивание фильмов
Супермен и Человек-Паук сойдутся в кроссовере Marvel и DC

Кот-император
3 октября 09:46
46
1 минута на чтение
Издательства комиксов Marvel и DC объявили, что выпустят совместную серию комиксов. В ней лицом к лицу сойдутся Супермен и Человек-Паук. DC издаст первый том комикса Superman/Spider-Man в марте 2026 года, а Marvel продолжит его первым выпуском Spider-Man/Superman в апреле.
Это, конечно, не первый кроссовер Marvel и DC, но они возобновились после долгого перерыва — их не было с 2003 года. Только в 2025 году таким же образом в комиксах устроили встречу Дэдпула и Бэтмена. Marvel уже выпустили свою часть, а Batman/Deadpool от DC ожидается в ноябре. А к выходу нового кроссовера DC выпустит юбилейное переиздание первого кроссовера Супермена с Человеком-пауком, которому исполнится 50 лет.

Арт для нового выпуска и обложка юбилейного

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

