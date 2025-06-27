«Тёмный рыцарь», «Братство кольца» и «Чёрная Пантера» — в Голливуде выбрали 100 лучших фильмов XXI века

Издание The New York Times составило рейтинг из 100 лучших фильмов XXI века по версии 500 режиссеров, актеров и деятелей индустрии.
Среди фантастики и фэнтези-проектов упоминаются «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дитя человеческое», «Она», «Тёмный рыцарь», «Прибытие», «Начало», «Интерстеллар», «Гравитация», «Особое мнение», «Чёрная Пантера», «Лабиринт фавна», «Властелин колец: Братство кольца», «Рататуй», «ВАЛЛ-И» и «Унесённые призраками».
Лидерство заняли «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун Хо, «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Нефть» Пола Томаса Андерсона.