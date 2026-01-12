КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

«Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
«Теперь моя очередь» — трейлер второго сезона «Ван-Писа» от Netflix

Дмитрий Кинский
12 января 18:24
1 минута на чтение
Netflix опубликовал свежий трейлер второго сезона телеадаптации «Ван-Писа», который посвятили представлению организации Барок Воркс и Нико Робин собственной персоной.
Роль последней, кстати, досталась российской актрисе Лере Абовой. Также к касту присоединились Дэниел Ласкер, Камрус Джонсон, Джаззара Джаслин, Дэвид Дастмалчян и другие.
Напомним, сериал уже продлили на третий сезон, в котором произошли некоторые творческие перестановки — Иэн Строукс заменит Мэтта Оуэнса в качестве второго шоураннера.
Премьера состоится 10 марта 2026 года.

