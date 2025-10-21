КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

The Sinking City 2 отложили до 2026 года. Зато показали кучу новых скриншотов

Дмитрий Кинский
21 октября 19:12
127
1 минута на чтение
Студия Frogwares решила перенести The Sinking City 2 на первую половину 2026 года — пока без точной даты.
Разработчикам нужно дополнительное время, чтобы как следует отполировать игру, потому что это их первый сурвайвл-хоррор.
Вместе с этим команда поделилась свежей пачкой скриншотов и пообещала чаще делиться новостями.
Напомним, 13 мая первая часть получит ремастер на движке Unreal Engine 5.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

