Настоящую преступную схему вокруг знаменитого автора комиксов Стэна Ли обнаружили журналисты портала о звёздах шоу-бизнеса TMZ. Они выяснили, что один из его бывших бизнес-партнёров незаконным путём добыл образцы крови Ли, чтобы подписывать ею ограниченные издания комиксов и продавать их за большие деньги.

В марте портал The Daily Best писал, что Стэн Ли оказался втянут в конфликт с коммерческой благотворительной организацией Hands of Respect. Этой организацией управляют Ли и Джерри Оливарез, которые в прошлом работали вместе с дочерью Ли Джоан Селией, — она выступала их финансовым партнёром. Всего за два месяца им удалось списать со счётов Ли внушительную сумму — $300 000 — на счёт Hands of Respect. Ещё свыше миллиона долларов таинственно исчезли со счетов семьи Ли осенью прошлого года — возможно, и к этому причастны Оливарез.

Оказалось, что «стервятники» готовы пойти дальше. Журналисты TMZ поговорили с приближёнными к семье Ли и выяснили, что бывший сотрудник по бизнесу — его имя не называется, но, возможно, речь о Джерри Оливарезе — в октябре 2017-го подделал медицинские документы, которые получила медсестра Стэна Ли. Она взяла несколько ампул крови у старика, и те попали в руки к этому «бизнес-партнёру». Родственники Ли боялись, что злоумышленники применят кровь для создания специальных авторучек, но вышло немного иначе.

Кровь Ли использовали, чтобы расписаться на обложках комиксов. Речь идёт про юбилейный выпуск The Mighty Thor #700 и свежий номер Rise of the Black Panther #1. Тираж с кровавыми чернилами продавали в лицензированном (!) магазине Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. в Лас-Вегасе по 500$ за штуку. Журналисты TMZ даже получили сертификат подлинности, в котором утверждается, что эта кровь действительно принадлежит знаменитому автору комиксов Стэну Ли. На нём можно заметить логотип той самой благотворительной организации Hands of Respect.

Представители портала io9 выяснили, что комиксы, подписанные чернилами с кровью, стали продавать ещё в декабре 2017 года. На комикс-форуме CGC тоже упоминаются комиксы с кровавыми чернилами — там указывается, что эти выпуски были пожертвованы Ли после стрельбы в Лас-Вегасе в октябре 2017-го.

Автор io9 связался с компанией Victory Hill Exhibitions — владельцами сети магазинов Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. Они подтвердили, что комиксы с такой подписью были распроданы почти сразу же.

TMZ связались с представителями благотворительной компании Hands of Respect, однако никто ничего не прокомментировал. Мы же будем следить за развитием событий и пожелаем Стэну Ли разобраться с бизнес-кровопийцами.

Своего коллегу и друга поддерживает и британский писатель Нил Гейман:

I think if I didn't know Stan Lee a little, this article would be gonzo oddness from a @Greatdismal near future. As it is, I just worry about Stan. He's a huckster with a grin, or he was when I knew him, and he doesn't deserve whatever is happening: https://t.co/hWItiux2HW

— Neil Gaiman (@neilhimself) April 6, 2018